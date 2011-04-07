Финансовый кризис - что делать?

Многие рынки сейчас перегреты дешевыми деньгами. Цены на недвижимость, строительные материалы, неоправданно высоки. Во многих отраслях рентабельность также была завышена спросом, благодаря дешевым деньгам. Например, чуть ли не любой человек мог взять кредит в банке, и купить себе новую кухню, новую машину, новую квартиру, новый телевизор и так далее. Это позволяло владельцам компаний поддерживать высокий уровень заработных плат, тратить деньги на развитие и, по большому счету, не было никакой необходимости жестко контролировать портфель расходов предприятия.

В результате в целом (показатели усредненные) по стране в среде малого и среднего бизнеса сложилась следующая структура затрат:

* Фонд заработной платы составлял от 35 до 45% от валовой прибыли.

* Фонд обязательных платежей (аренда, электроэнергия, коммунальные платежи, связь) от 7 до 20%.

* Фонд поддержания производства от 3 до 7%

* Фонд рекламы, маркетинга, пиар от 2 до 10%

* Налоги, максимум, 15%.

При таком раскладе некоторое количество средств оставалось на развитие. Теперь, при резком падении спроса, настал период выжидания, который продлится не более 1-3 месяцев. Предприятия, имеющие финансовые резервы, включая строительные компании, риэлторов, производителей достаточно дорогой мебели, некоторое время будут держать цены на прежнем уровне, в попытке сохранить привычную доходность и привычную структуру затрат. Но долго это продолжаться не может.

В этих условиях предлагаю несколько простых по сути, но иногда болезненных по факту решений, которые, на мой взгляд, помогут подготовиться к новому кризису, а если его не будет, то все эти меры помогут выиграть в конкурентной борьбе.

1. Оцените финансово экономическое состояние своего предприятия, сделав "фото" своего бизнеса.

2. Оцените качественный состав управленческих кадров.

3. Обратите самое серьезное внимание на значительное улучшение качества выпускаемой продукции и/или услуг. Товар, услуга, любой продукт действительно должен быть качественными. Он при этом должен быть ценным для потенциального потребителя, потребитель должен хотеть заплатить за этот продукт и действительно платить - настолько ценным это должно быть.

4. Проведите опросы среди всех потребителей вашей продукции и услуг с целью выяснить, из каких источников они финансировали свои покупки.

5. Проведите детальные опросы (маркетинговые исследования) среди всего спектра потенциальных потребителей, с целью выявления спроса, потребностей и требований к продукту во время кризиса.

6. По результатам опросов необходимо улучшить (откорректировать) продукт либо разработать новые продукты, необходимые потенциальному потребителю сейчас.

7. Реклама. Сразу, не задумываясь, откажитесь от дорогой рекламы. Откорректируйте рекламу, ориентируясь на результаты опросов. В любом случае вы можете делать что угодно: не вовремя выплачивать заработную плату, отменить поездку на Канары, сокращать офисные расходы, но не сокращайте во времена кризиса поток рекламы. Вы можете немного переориентировать рекламные бюджеты на более дешевые каналы рекламы, предварительно (опять по опросам) проверив их эффективность, но не уменьшать этот поток, а напротив, нужно его увеличивать.

8. Среди потенциальных потребителей проверьте еще раз эффективность созданной вами рекламы (опять опросы) и финансируйте эти программы в первую очередь, постоянно отслеживая ее эффективность. Помните, что во времена кризиса любое молчание (отсутствие рекламы) равносильно самоубийству. Возможно, быстрая отправка смс всем сразу - выход для вас.

9. Улучшите качество продукта. Будьте готовы предоставить более качественный продукт, нежели это было до кризиса.

10. Разработайте программу работы с поставщиками, целью которой будет снижение цен и улучшение качества сырья. Ключевым поставщикам платите своевременно. Расширьте круг ваших поставщиков, каждому из них подготовьте замену.

11. Возьмите под контроль дебиторку и кредиторку, определив для себя приемлемые параметры. Поставьте на направление "дебиторы" самого успешного, продуктивного сотрудника.

12. Оцените свою компанию с точки зрения эффективности работы (в рублях) на одного сотрудника. Рассчитывается так: возьмите валовой доход организации за месяц (все деньги, поступившие живьем за месяц на ваш расчетный счет или в кассу), отнимите себестоимость сырья (товара), сидящих в этом доходе, и поделите на общее количество сотрудников компании, включая сантехника и уборщицу.

13. Проанализируйте структуру затрат. Необходимо рассмотреть каждую позицию на предмет ее необходимости прямо сейчас. Вы столкнетесь с сопротивлением ваших заместителей и начальников отделов, это нормально. Единственное, что вы старайтесь не сокращать, - это рекламу, и статьи, связанные с качеством выпускаемой продукции.

А теперь разработайте план изменения структуры расходных фондов. Вот к чему вы должны прийти, учитывая возможное снижение рентабельности и спроса:

1. Фонд заработной платы - идеально до 25% от валовой прибыли.

2. Фонд обязательных платежей - найдите возможность сократить его на 2-3%. Это не сложно.

3. Фонд рекламы и продвижения - постарайтесь не сокращать и переориентируйтесь на более дешевые источники рекламы, такие как почтовая адресная рассылка, интернет, презентационные (без пафоса) мероприятия и так далее.

4. Оптимизируйте налоги, не нарушая Уголовный кодекс.

5. Сократите часть соцпакета (фитнес за счет организации, обеды за счет организации и т.д.). Люди пришли к вам работать, а не отдыхать.

6. Внедрите на своем предприятии систему игр и соревнования. Это значительно поднимет моральный дух. Не рассказывайте сотрудникам о проблемах. Вы должны всем своим видом вселять уверенность в своих сотрудников. Введите правило проведения собраний персонала, где кроме всего прочего сотрудники должны делиться своими успешными действиями.

7. Часть непрофильных для вашей компании работ (бухучет, ведение кадровых дел, возможно, наем персонала, уборку помещений, охрану и т.д.) переведите на аутсорсинг.

8. Во всех своих действиях руководствуйтесь правилом - интересы компании выше интересов отдельно взятого сотрудника, даже если он гений.

9. Создайте резервный фонд (подушка безопасности) и постоянно откладывайте туда деньги (чтобы ни происходило; денег ведь всегда мало, так что откладывайте).

10. Живите по средствам. Кредитные ресурсы могут направляться только на увеличение оборотных средств и никогда на заработную плату, аренду, т.е. на проедание.

Конечно, это далеко не исчерпывающий список того, что вы могли бы сделать. Но, возможно, эта статья даст вам некоторый ориентир.