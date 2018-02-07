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Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней

07 Февраля 2018, 19:37 | Дальний Восток

А вот поддельных рублей и долларов становится все меньше и меньше

Количество выявленных на Дальнем Востоке поддельных рублей в 2017 году снизилось более чем на треть. Всего на территории региона за прошедший год было обнаружено 719 подделок, что на 35% меньше показателя 2016 года.

По информации Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ, более 75% всех выявленных фальшивок в 2017 году пришлось на банкноты номиналом 5 тыс. рублей, при этом по сравнению с 2016 годом их число сократилось более чем на 40% – с 931 до 549 штук. Пятую часть от общего объема выявленных в 2017 году составили поддельные денежные знаки номиналом 1 тыс. рублей (143 штук). Лишь одна из выявленных фальшивых банкнот имела номинал 10 рублей.

Также сократилось количество случаев выявления фальшивых денежных знаков иностранных государств: на 20%, с 103 до 83 штук. Подавляющее большинство пришлось на доллары США (73 штуки). Были также обнаружены поддельные китайские юани (9 штук), и одна подделка японской иены.

«Дальневосточный регион в прошлом году поддержал общероссийский тренд по сокращению количества выявляемых фальшивок. Однако мы рекомендуем жителям ДФО не терять бдительности и всегда проверять подлинность полученных банкнот как минимум по трем признакам», – пояснил начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег КАРЕПОВ.­­­­­

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: Центробанк  юани  доллары  подделка 



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