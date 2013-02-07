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ЕБРР предоставит предоставит кредит Азиатско-Тихоокеанскому банку на 1,05 млрд рублей для финансирования МСП

07 Февраля 2013, 13:58 | Дальний Восток

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) подписали кредитные соглашения на 1,05 млрд рублей для финансирования малого и среднего предпринимательства (МСП), а также проектов, направленных на развитие энергоэффективности. 700 млн рублей предназначены для поддержки МСП, 350 млн рублей будут направлены на проектов, связанных с развитием энергоэффективности.

Реализация этих проектов является результатом активного сотрудничества АТБ и ЕБРР, начавшегося в 2011 году и являющегося частью стратегии ЕБРР в России, направленной на поддержку частного сектора, а также содействие развитию российской Программы финансирования устойчивой энергетики (RSECF).

ЕБРР осенью 2011 года предоставил Азиатско-Тихоокеанскому банку 5-летний кредит на 1,2 млрд рублей также для кредитования МСП. До этого ЕБРР открыл АТБ кредитную линию на $8 млн, предназначенную для финансирования импортных и экспортных операций клиентов.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: ЕБРР  АТБ 



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