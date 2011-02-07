Приморцы перечислили себе на пенсии более 71 миллиона рублей

В 2010 году сумма платежей от приморцев, участвующих в программе государственного софинансирования пенсии, составила более 71 млн рублей. Это на 18 млн больше, чем в 2009 году.

Как рассказали в отделении Пенсионного фонда по Приморскому краю, в прошлом году в программу вступили почти 13 тысяч приморцев. За два года ее участниками стали 52 тысячи жителей края.

Напомним, чтобы получить государственное софинансирование, участник программы должен в течение года перечислить в фонд своей будущей пенсии от 2000 до 12000 рублей. Тогда государство удвоит эти деньги. Платить можно помесячно или разовым платежом, как через бухгалтерию своего предприятия, так и через любой банк. Третьей стороной софинансирования может выступать работодатель.

Программа государственного софинансирования пенсии рассчитана на 10 лет с момента вступления и перечисления гражданином первого взноса.

Стать участником программы можно до 1 октября 2013 года. Для этого нужно лично подать заявление в Пенсионный фонд по месту жительства, либо через своего работодателя или организации трансфер-агента, с которыми Пенсионный фонд заключил соответствующее соглашение. Вступить в программу также можно через интернет-портал государственных услуг www.gosuslugi.ru

Эта услуга доступна для всех зарегистрированных пользователей портала – достаточно зайти в раздел ПФР и заполнить форму заявления о вступлении в программу.

На сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru ) существует специальный раздел, где можно скачать бланк заявления, а также ознакомиться с подробной инструкцией по его заполнению. В том же разделе любой желающий может скачать бланки платежных квитанций для перечисления взносов в рамках программы с реквизитами региональных отделений Сбербанка, который не берет комиссионных процентов по осуществлению платежной операции.

В Пенсионном фонде России работает телефонный центр консультирования граждан по участию в программе государственного софинансирования. Позвонив по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 505-55-55, можно получить всю интересующую информацию.

Для справки:

С 2011 года изменились коды бюджетной классификации (КБК) для платежей в рамках программы государственного софинансирования пенсии. Теперь при самостоятельной уплате взносов или их уплате через работодателя в платежном поручении необходимо указывать код 392 1 02 02041 06 1100 160. Если третьей стороной в софинансировании выступает работодатель, то при уплате взносов за своих сотрудников – участников Программы, необходимо указывать код 392 1 02 02041 06 1200 160.

Если в 2011 году оплата будет произведена по старым КБК, необходимо в обязательном порядке представить в территориальный орган ПФР копию платежного документа, подтверждающего уплату добровольных страховых взносов. В этом случае платежи будут занесены на индивидуальный пенсионный счет гражданина – участника Программы государственного софинансирования пенсии.

По материалам пресс-службы администрации Приморского края.