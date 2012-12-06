Удешевить кредиты для малого и среднего бизнеса должны административные меры

6 декабря, ZRPRESS. Главным инструментом для удешевления банковских кредитов являются административные меры правительства. Об этом 5 декабря в ходе презентации ежегодного исследовательского проекта «ОПОРЫ РОССИИ» «Предпринимательский климат в России: индекс опоры — 2012» заявил вице-президент Сбербанка России по развитию малого бизнеса, председатель попечительского совета ОПОРЫ РОССИИ Сергей Борисов, пишет корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.



В рамках исследования было опрошено более 6 тысяч руководителей производственных компаний малого и среднего бизнеса в 40 регионах России. Торговлю социологи намеренно оставили в стороне.



Выяснилось, что услугами банковского кредитования, хотя это и самый популярный источник финансирования, пользовались лишь 27% респондентов. 19% берут деньги взаймы у друзей и знакомых, 18% пользуются товарными кредитами, 12% - лизингом и факторингом (ответы в категориях могут пересекаться).



48% опрошенных бизнесменов заявили, что процентные ставки по банковским кредитам для них неподъемно высоки. Для 22% главным барьером стала невозможность предоставить необходимый залог. На другие проблемы указали лишь 2% опрошенных.



По данным исследования ОПОРЫ, почти половина из тех респондентов, кто воспользовался банковскими займами, взяли кредиты на сумму менее 1 млн. рублей, а еще более четверти — на сумму не больше 500 тыс. рублей.



«Решения проблемы высоких процентных ставок на данный момент я не знаю, — заявил начальник управления малого бизнеса Сбербанка России Андрей Петров. — По крайней мере, только в рамках Сбербанка мы не можем демпинговать и снижать ставки». Если денежно-кредитная политика правительства не изменится, снижения ставок ждать не приходится, подчеркнул Петров.



Зато вице-президент Сбербанка России по развитию малого бизнеса, председатель попечительского совета ОПОРЫ РОССИИ Сергей Борисов, кажется, знает выход. «Минфин нам периодически намекает, чтобы мы держались в рыночном тренде, то есть не опускали ставки ниже среднего. А вот недавно правительства Индии и Китая приняли решение обязать свои коммерческие банки не менее 32% и 40% кредитного портфеля формировать за счет кредитов малому и среднему бизнесу. Я не хочу сказать, что это рыночное решение, но они решили вот так - и эта мера будет действовать, не стоит сомневаться».