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Китайские банки осваивают Приморье

06 Декабря 2011, 00:20 | Дальний Восток

Банки из Поднебесной на четверть увеличили оборот рублевых счетов в финансовых организациях Приморья

К настоящему времени банки Китая открыли в кредитных учреждениях края не менее 10 корсчетов. Одним из последних это сделал Яньбяньский сельский кооперативный банк, открывший корсчет в Примтеркомбанке. Такое сотрудничество, по мнению экспертов, обеспечит стабильное развитие отношений России и Китая не только в банковской отрасли, но и в остальных отраслях экономики.

Как сообщает ГУ Центрального банка России по Приморскому краю, оборот рублевых корсчетов китайских банков в крае вырос за первое полугодие 2011 года на 24,4% и составил 8,5 млрд рублей. Последним из финансовых учреждений КНР открыл корсчет в долларах и рублях в старейшем приморском банке Примтеркомбанке Яньбяньский сельский кооперативный банк. По словам начальника управления финансового мониторинга и валютного контроля краевого ГУ Центробанка Натальи ЗУБРИЛОВОЙ, взамен, естественно, происходит открытие представительств российских банков в Китае. Для российских банков китайский рынок обладает огромным потенциалом как с точки зрения корпоративного, так и с точки зрения розничного бизнеса.

Если говорить о Приморье, то это регион имеет наиболее активные экономические связи с китайским бизнесом, поэтому именно здесь наблюдается такая активность китайских банков, отмечает аналитик Универсал кэпитал» Александр ТОЛОЧКО. К примеру, взаиморасчеты с Китаем в национальных валютах в крае давно ведут Примсоцбанк, Дальневосточный банк, банк «Приморье» и другие банки, рассказал эксперт. Примсоцбанк заключил договор об открытии корреспондентских счетов с Цзилиньским филиалом Сельскохозяйственного банка Китая (Agricultural Bank of China). Как сообщил недавно заместитель главы провинции Цзилинь ЧЭНЬ Вэйгэн, провинция основала на территории Приморья 27 предприятий, а объем китайских инвестиций по подписанным соглашениям составил $320 млн. Среди крупнейших проектов - реконструкция порта Зарубино, строительство морского и наземного международного транспортного маршрута.

Отметим, что в сентябре 2011 года Народный банк Китая выпустил указание №222, которое позволило банкам КНР открывать специальные счета иностранным банкам-корреспондентам для зачисления покупки китайских юаней на бирже.

ChinaPro.ru.

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