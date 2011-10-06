В Англии появится новая банкнота

Со 2 ноября 2011 года в Англии в оборот выпускается новая 50-фунтовая банкнота. На ней будут изображены предприниматель XVIII века Мэтью Болтон и инженер Джеймс Ватт, стоявшие у истоков одного из крупных монетных дворов в Бирмингеме.

Как отмечает пресс-служба Банка Англии, впервые в истории на английской банкноте будут размещены два портрета.

Эта банкнота станет второй в серии F. Напомним, что первая, достоинством в 20 фунтов стерлингов была выпущена в оборот в марте 2007 года и изображала Адама Смита.