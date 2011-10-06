Компания "ДельтаЛизинг" переименована в "Сименс Финанс"

"ДельтаЛизинг" объявила о своем новом наименовании - ООО "Сименс Финанс", продолжая стратегию по расширению деятельности на российском коммерческом финансовом и лизинговом рынках под брендом "Сименс".

Переименование является логическим продолжением процесса интеграции, который начался с приобретением ЗАО "ДельтаЛизинг" концерном "Сименс АГ" у Инвестиционного фонда США-Россия в феврале 2011 года. Компания продолжит предоставлять финансовые и лизинговые решения предприятиям малого и среднего бизнеса на территории России, в таких областях, как транспорт, техника и оборудование для предприятий различных секторов экономики. "Сименс Финанс" также будет активно развивать новые возможности по финансированию оборудования "Сименс" вместе с секторами "Сименс АГ" в России. Так, первые проекты с клиентами сектора здравоохранения "Сименс" в России уже были завершены.