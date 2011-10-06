Сбербанк начал привлекать детей

Сбербанк России запустил специальную продуктовую линейку для молодых клиентов, возраст которых от 14 до 25 лет. Предложение для молодежи включает в себя, в частности, молодежные дебетовые карты (для тех, кому от 14 до 25 лет), молодежные кредитные карты (их могут оформить молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет), потребительский кредит (для клиентов от 18 лет) и кредит на оплату образования (выдается с 14 лет).

На специальном сайте, запущенном в рамках программы, молодые люди могут получить необходимую информацию, заказать дебетовую карту.

Как отметили в управлении общественных связей Сбербанка, ключевыми задачами новой программы является повышение финансовой грамотности молодежи, увеличение числа молодых клиентов, повышение их лояльности по отношению к Сбербанку.