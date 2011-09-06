«Позитивно-стабильная» Россия

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») России в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB» с «позитивным» прогнозом. Кроме того, агентство подтвердило краткосрочный РДЭ России «F3» и рейтинг странового потолка на уровне «BBB+».

«Подтверждение рейтингов России с «позитивным» прогнозом отражает исключительно сильный государственный баланс и потенциал более низкой макрофинансовой нестабильности и инфляции за счет более высокой гибкости валютного курса, а также учитывает структурные недостатки и задержку с реализацией мер ужесточения налогово-бюджетной политики, что усиливает уязвимость страны перед значительными резкими изменениями цен на нефть», - отмечает управляющий директор аналитической группы Fitch по суверенным рейтингам Европы, на Ближнем Востоке и в Африке Эд ПАРКЕР.

Ранее агентство Standard & Poor's также подтвердило рейтинги, однако здесь прогноз «стабильный».

Экономика: все относительно благополучно

Рост российской экономики выглядит довольно сбалансированным, хотя и не является сильным по меркам развивающихся рынков, отмечает Fitch. Агентство прогнозирует рост ВВП на 4,2% в 2011 году, чему будут способствовать незапланированные поступления от более высоких цен на нефть, более высокий урожай и увеличение потребления после длительного периода сокращения. При этом агентство ожидает замедление роста до 3,6% в 2012 и 2013 гг. ввиду ослабления глобального роста.

Fitch считает, что переход России на более гибкий режим валютного курса потенциально может способствовать сокращению относительно высоких и волатильных темпов инфляции, понижению уязвимости к резким изменениям цен на нефть и повышению финансовой стабильности. Кроме того, снижение заимствований и более осторожное управление рисками сократило уязвимость частного сектора к внешним финансовым потрясениям.

Агентство отмечает, что Россия имеет сильный внешний баланс. Валютные резервы составляли $540 млрд в середине августа, что является третьим крупнейшим показателем в мире после Китая и Японии и обеспечивает внушительный запас ликвидности на случай рисков, связанных с внешним финансированием, или валютных рисков. Кроме того, Россия является значительным внешним нетто-кредитором: 23% ВВП на конец 2010 года. Страна ежегодно демонстрирует профицит счета текущих операций начиная с 1997 года, несмотря на волатильные цены на сырьевые товары.

Другим ключевым позитивным фактором кредитоспособности является низкий уровень государственного долга. По состоянию на конец 2010 года совокупный государственный долг находился на уровне лишь 11,5% ВВП, то есть существенно ниже, чем 10-летний медианный показатель для стран с рейтингом в категории «BBB» (36%). Более того, на 1 августа 2011 года объем средств в государственных фондах благосостояния составлял $119 млрд (около 6,5% прогнозируемого ВВП в 2011 году), что обеспечивает бюджету финансовую гибкость и умеренный запас прочности на случай негативных шоков.

По прогнозам агентства, дефицит федерального бюджета составит лишь 1,2% ВВП в 2011 году, снизившись с 4% в 2010 году, и будет существенно ниже прогнозируемого на 2011 год медианного значения для стран с рейтингами категории «BBB» в 4,2%. В то же время Fitch ожидает, что ненефтегазовый дефицит бюджета будет равен около 11% ВВП в этом году, а цена на нефть, при которой будет обеспечена сбалансированность бюджета, увеличилась приблизительно до $118 за баррель, повысившись по сравнению $49 за баррель в 2008 году. Кроме того, недавние поправки в бюджет увеличили расходы и отодвинули планы существенного сокращения ненефтегазового дефицита на период после 2014 года, повысив уязвимость России в случае падения цен на нефть.

В свою очередь, агентство Standard & Poor's отмечало недавно, что проводимая на протяжении последних трех лет бюджетная политика была экспансионистской: росли межбюджетные перечисления, пенсии и зарплаты. В результате ненефтяной дефицит бюджета составляет 8% ВВП, т.е. он выше докризисного уровня, что подвергает финансы общественного сектора риску снижения цен на нефть. «Тот факт, что объем активов расширенного правительства Российской Федерации превышает объем обязательств, все еще является своего рода буфером, позволяющим смягчать подобные стрессовые ситуации, но постепенно под влиянием дефицитов государственного бюджета его размер сокращается. В результате мы ожидаем, что расширенное правительство станет нетто-должником начиная с 2012 года, с чистым долгом на уровне 4% ВВП (прогноз) к 2014 году, а объем совокупного долга увеличится до относительно низкого уровня в 11% ВВП», - отмечало S&P.

Структурные недостатки

На рейтингах России сказываются существенные структурные недостатки, отмечает Fitch. «Неблагоприятный деловой климат сдерживает инвестиции, диверсификацию и рост. Индикаторы качества управления и другие индикаторы Всемирного банка свидетельствуют о недостатках в области институциональной среды и высоком уровне коррупции», - говорится в сообщении агентства.

Финансовые трудности Банка Москвы (пятого по величине банка страны) и оказание ему финансовой помощи в июле 2011 года указали на потенциал значительных негативных сюрпризов в банковской системе, а также поставили вопрос относительно качества управления в банках, находящихся в государственной собственности, и эффективности надзора со стороны ЦБ РФ. В то же время банковская система является относительно небольшой, и банковское кредитование частного сектора составляет лишь 44% ВВП, отмечает Fitch. При этом кредитные риски частично сглаживаются хорошим регулятивным показателем достаточности капитала согласно отчетности: 17,2% в мае 2011 года.

Standard & Poor's в своем пресс-релизе также подчеркивало, что структурные слабости российской экономики, такие как сильная зависимость от углеводородов и других сырьевых ресурсов, по-прежнему ограничивают уровень рейтингов.

«Экономика России в значительной степени зависит от цен на нефть, что, безусловно, ограничивает уровень рейтинга. Рост экономики будет все больше ограничиваться негативными демографическими тенденциями, государственно- централизованной моделью экономики, которая способствует возникновению региональных монополий, созданию недостаточно конкурентной среды, неразвитой инфраструктуры, а также бизнес-среды, сдерживающей приток как внутренних, так и внешних инвестиций», - полагают в агентстве.

Политическая неопределенность

Приближающиеся парламентские выборы 4 декабря 2011 года и президентские выборы в марте 2012 года несколько повышают политическую неопределенность и, возможно, способствуют увеличению чистого оттока капитала в частном секторе, полагает Fitch. Агентство не ожидает существенного изменения политической стратегии или экономической политики после выборов и считает, что риск значительной политической нестабильности в краткосрочной перспективе является низким, хотя непрозрачный и централизованный характер системы несет событийный риск.

В то же время Standard & Poor's отмечало, что политическая неопределенность, вызванная неопределенностью процесса преемственности президентской власти и слабостью системы сдержек и противовесов между институтами власти, ограничивает уровень рейтингов.

«Мы ожидаем, что вопрос о президентских выборах, которые состоятся в марте 2012 года, будет решен действующими президентом страны Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ, когда они определят, кто из них будет участвовать в выборах на эту должность. Исход выборов может оказать влияние на будущую бюджетную и экономическую политику, в том числе на то, насколько решительно правительство будет осуществлять консолидацию сектора общественных финансов и продвигать структурные реформы, включая пенсионную реформу, улучшение бизнес-среды и приватизацию», - полагают специалисты S&P.

Что нужно для повышения

Эксперты Fitch полагают, что снижение инфляции в сторону среднесрочного целевого уровня в 5% и длительная успешная история проведения более гибкой политики в области валютного курса могли бы сократить макрофинансовую волатильность и привести к повышению рейтингов. Существенные структурные реформы, улучшающие деловой климат, ситуацию в банковском секторе и качество управления, также могли бы обусловить пересмотр рейтингов в сторону повышения, однако, по мнению Fitch, перспективы этого относительно небольшие.

К повышению рейтингов могло бы привести ужесточение налогово-бюджетной политики, которое обеспечило бы значительное сокращение дефицита ненефтегазового бюджета России и уязвимость к резким изменениям цен на нефть, однако это не предусмотрено среднесрочными бюджетными планами правительства. В то же время в случае серьезного и продолжительного снижения цен на нефть возможно негативное рейтинговое действие.

В свою очередь, по мнению S&P, позитивное влияние на рейтинги может оказать реализация правительством мер, которые приведут к расширению экономической базы и росту экономики, а также способность правительства вернуться к устойчивому профициту бюджета. С другой стороны, неспособность справиться с высоким ненефтяным дефицитом бюджета на фоне продолжительного падения цен на нефть может оказать негативное влияние на рейтинги.