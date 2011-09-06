«Удачная» ипотека НОМОС-РЕГИОБАНКа

НОМОС-РЕГИОБАНК добавил в линейку своих продуктов 3 новых программы. «Стандартная», «Залоговая» и «Удачная» позволяют оформить ипотеку под первоначальный взнос и даже на ремонт и обустройство жилья.

Ипотечные кредиты в НОМОС-РЕГИОБАНКе выдаются на суммы от 500 тыс. до 15 млн рублей на срок от 1 года до 30 лет.