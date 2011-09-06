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Самые прибыльные банки
Прибыль по РСБУ крупнейшего российского банка за год увеличилась почти в три раза и составила на 1 июля 2011 года 171,3 млрд рублей. Размер прибыли Сбербанка в 8 раз превосходит аналогичный показатель банка «ВТБ» (22,1 млрд рублей), который располагается на втором месте рейтинга самых прибыльных банков России, подготовленного проектом «РБК.Рейтинг» совместно с Banks-Rate.
Наряду с ростом прибыли, который отмечен у большинства банковских организаций, по итогам I полугодия значительно сократилось количество и «убыточных» участников. По состоянию на 1 июля 2011 года, таких представителей не набралось и 80 штук, при этом в таблицу самых убыточных было включено только 50 банков, показавших максимальный убыток по российским стандартам. Так, убыток в размере 154,86 млн рублей зафиксирован у СМП Банк, в результате он и возглавляет список. На втором месте с показателем 120,10 млн рублей разместился «Банк ПСА Финанс РУС», а замыкает тройку самых убыточных банк «Адмиралтейский» - 119,89 млн рублей.
В середине июля стало известно, что Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал федеральный закон, касающийся открытия банками счетов физических лиц. Теперь кредитные организации избавлены от необходимости показывать безубыточные результаты для того, чтобы остаться участниками системы страхования вкладов.
Как пишет РБК Daily, принятый закон отменил критерий, по которому банк два квартала подряд должен показывать прибыль. Теперь решится давняя проблема, которая могла помешать банкам находиться в зоне действия системы страхования вкладов, что было наиболее актуально в период кризиса. Ранее Банк России также размещал указание, что данный критерий к банкам применяться не должен, и он фактически не применялся.
Многие опрошенные РБК эксперты позитивно отнеслись к данному «нововведению». В частности, глава Ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН говорит, что применять подобный параметр к банкам неправильно. «С введением закона проблемы ряда банков уйдут, сам ЦБ был союзником в этом вопросе, но, тем не менее, пока закон не был принят и подписан, риски оставались», - отметил Гарегин Тосунян. Заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов Андрей МЕЛЬНИКОВ также отмечает, что это правильная инициатива, которая позволит приблизиться к более содержательному надзору. В то же время Мельников отмечает, что эти критерии сейчас угрожают лишь минимальной части банков.
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