Сбербанк запустил кредитный продукт "Бизнес-контракт"

«Бизнес-контракт» позволяет клиентам банка финансировать исполнение как государственных, так и коммерческих контрактов.

Кредитный продукт позволяет клиентам Сбербанка профинансировать исполнение государственных и муниципальных контрактов или рефинансировать затраты на их исполнение, получить финансирование на исполнение и рефинансирование затрат по экспортным контрактам, а также финансировать и рефинансировать затраты на исполнение контрактов внутреннего рынка, пополнять внеоборотные активы, которые будут использованы в целях исполнения контрактов внутреннего рынка.

Банк предлагает возможность рефинансирования задолженности сторонних банков по кредитам выданным на исполнение государственных, муниципальных контрактов и контрактов на финансирование затрат по контрактам внутреннего рынка. Срок кредита – до 36 месяцев, сумма – до 600 млн рублей. Срок рассмотрения кредитной заявки не превышает пяти рабочих дней.

«С помощью продукта «Бизнес-контракт» Сбербанк финансирует исполнение как государственных, так и коммерческих контрактов, предлагая клиентам привлекательные условия кредитования для поддержки и развития их бизнеса. Это востребованный рынок с большим потенциалом, поэтому Сбербанк предлагает специальные продукты для клиентов на исполнение контрактов, участие в госзакупках. В частности, мы уже занимаем первое место (12,8 %) по доле рынка по количеству выданных банковских гарантий в сегменте до 8 млн рублей», – отметил вице-президент – начальник управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрей ШАРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.