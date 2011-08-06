Растет число вирусов, ворующих финансы

По данным компании ESET, наиболее серьезной киберугрозой в России как для домашнего пользователя, так и для юридических лиц остаются вредоносные программы, направленные на кражу финансовых средств.

«Активность киберпреступных групп, занимающихся мошенничеством в ДБО, по-прежнему очень высока в нашем регионе – рассказывает Александр Матросов, директор Центра вирусных исследований и аналитики ESET. При этом количество заработанных средств в рамках одной киберпреступной группы за один месяц может исчисляться сотнями тысяч долларов. Причем злоумышленники не жалеют денежных инвестиций в постоянное совершенствование механизмов противодействия антивирусным продуктам и схем кражи денежных средств».

В начале текущего года было зафиксировано широкое проникновение троянской программы Win32/Hodprot (по классификации ESET), которая предназначена для загрузки на компьютер различного злонамеренного ПО, нацеленного на системы дистанционного банковского обслуживания.