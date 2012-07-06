Что делать, если вас донимают настоящие или "липовые" коллекторы?

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля, ZRPRESS. Верховный суд РФ сделал попытку узаконить работу коллекторов, выбивающих долги. Однако это — лишь видимость регулирования разбойных схем, применяемых жуликами всех мастей.

Цинизм профессиональных мошенников не знает границ. Так же, как и бездействие правоохранительных органов и самих банков, делающих даже из самого честного гражданина дурака и потенциальную жертву, пишет Rosbalt.ru.

Петербурженка Лариса А. — честный заемщик с безупречной кредитной историей. Кредиты у банков она берет, но отдает исправно и в срок. Каково же было ее удивление, когда 29 июня она получила письмо следующего содержания: "Информируем вас о том, что доверитель поручил нашей компании осуществить взыскание, касающееся вашей финансовой задолженности… данная задолженность должна быть погашена не позднее… в случае неоплаты сумма задолженности будет взыскиваться...".

Лариса немедленно позвонила в банк, на который ссылались "коллекторы", поскольку в этом банке у нее действительно был взят кредит, но никаких задолженностей не было. В банке проверили данные и через пару дней подтвердили, что задолженностей нет и что якобы произошел технический сбой, в связи с чем данные Ларисы попали в непонятную рассылку коллекторского агентства под названием "Кредитэкспресс-Р" за подписью исполнительного директора, некоего Лоранда Моноки.

Слово "непонятную" следует отметить отдельно. Как выяснилось с помощью буквально трех кликов в Интернете, рассылка оказалась более чем понятной: оказывается, аж с 2007 года покупатели квартир, машин, а также книг и даже нижнего белья являются потенциальными кормильцами удивительной организации под названием "Кредитэкспресс-Р" (она же "creditexpress Вэб Плас", она же "ООО СREDITEXPRESS", она же CREDITEXPRESS International).

Как говорится на официальном сайте компании, она "была учреждена в 1999 году ведущими специалистами по взысканию долгов в Центральной и Восточной Европе. Группа сосредоточилась на административном взыскании большого объема задолженностей, в первую очередь, связанными с финансами и кредитами Партнеров. С момента нашего основания мы гордимся работой с самыми крупными и сложными продуктами Клиентов и финансовых Групп региона" (орфография и пунктуация сохранены — ред.). Судя по информации, содержащейся на официальном сайте, группа предлагает "выбивание" любых долгов на любой стадии без обязательного предоставления доказательств, подтвержающих долг заемщика.

"Я — бывший сотрудник этой организации, — пишет на страничке ram32.ru/2009/05/20/razvod/ некий Макс. - Не платите им ни в коем случае! Там вообще сидят люди без юридического образования, которые делают упор на психологическое давление. Не поддавайтесь на провокации! Помните, что политика ведения общения сотрудниками этой организации основана на запугивании и необоснованных угрозах".

На различных банковских и коллекторских форумах методы сотрудников таинственного Лоранда Моноки описываются весьма подробно.

"Мы нашли кучу ссылок, где на этот "кредитэкспресс" ругаются последними словами. А ведь многие реально перепугались и оплатили требуемые денежные средства! — пишет одна из читательниц. — На одном коллекторском форуме выяснилось, что "Мириаль", "Провеа", "Ридерз Дайджест", вот этот "Кредитэкспресс" и еще какие-то "рога и копыта" — предположительно, одна контора. А муж, рыская по "Яндексу", вообще нашел объявление о наборе кадров в "Кредитэкспресс". Требования: стрессоустойчивость и умение убеждать. Опыт работы необязателен, подойдут студенты старших курсов".

Обманутые граждан убеждены, что представители "Кредитэкспресса" незаконно требуют от них возврата от копеечных сумм за якобы заказанное (или действительно когда-то заказанное) белье, телефонные аксессуары, бытовую технику — до многотысячных выплат по кредитам и даже долей жилплощади. Схожесть всех этих ситуаций в одном: граждане так или иначе "засвечивались" в интернет-магазинах, банках, совершали покупки в салонах сотовой связи, оставляя там свои электронные или реальные адреса. Всплывали даже истории 5-7-летней давности — тогда, напомним, весьма популярными были "письма счастья" с сообщениями о якобы выигранных миллионах (машинах, квартирах), для получения которых надо было всего-то прикупить какую-нибудь рассылаемую по почте ерунду: кулинарную книгу или наборы дешевых кастрюль. Доверчивые граждане в надежде получить свой миллион слали и слали почтовые переводы, забивая жилища присылаемым хламом, однако вожделенный миллион, понятно, "выигрывал" кто-то другой.

Однако теперь гораздо актуальней стали банковские кредиты и интернет-магазины. Вопрос в другом: откуда берутся реальные данные людей, занимавших деньги или делавших покупки?

Наша читательница Лариса обратилась в свой банк ООО "Ренессанс Капитал" с требованием разобраться в ситуации и выяснить, каким образом ее персональные данные оказались у коллекторов. В банке только развели руками и, похоже, совершенно не собирались ни помогать своему клиенту, ни даже позаботиться о собственной репутации.

В аналогичной ситуации буквально на днях оказался петербуржец, выступающий в ЖЖ под ником toshastar. Ему пришло письмо от якобы Сбербанка с требованием срочно погасить несуществующую задолженность.

"Услугами банка пользуюсь давно, поэтому, заботясь о его репутации, решил сообщить в Сбербанк о том, что от его имени мошенники рассылают всякую чушь", — пишет мужчина в своем ЖЖ. Однако реакция банка его также немало удивила: там ответили, что "разбором случаев мошенничества в Российской Федерации занимается полиция. Рекомендуем вам обратиться именно в полицию для того, чтобы они могли провести расследование по данному факту".

Примечательно, что коллекторы, действующие от имени банков, также особенно не церемонятся, пользуясь тем, что закона о коллекторских агентствах в России до сих пор нет, а в суд пойдет далеко не каждый гражданин.

Так, корреспонденту "Росбалта" в течение нескольких месяцев названивали агрессивные женщины и строгие мужчины, требуя немедленно повлиять на взрослого сына, с небольшими задержками оплачивающего кредит. Сначала пытались воспитывать, затем стали угрожать. Апофеозом стало предупреждение "быть послезавтра с 7 утра дома, потому что придут судебные приставы описывать имущество". Разумеется, никто не пришел, поскольку дело даже близко к суду не добиралось, а приставы, как известно, могут действовать только согласно судебному решению. Звонки и угрозы прекратились после требования представиться и обещания немедленно обратиться в полицию.

Однако методы психологического давления рассчитаны как раз на то, что испуганный гражданин займет или продаст последнее, лишь бы избежать неприятностей. Чем это зачастую оборачивается — известно. СМИ полны сообщениями о трагедиях, связанных даже не с невозможностью расплатиться по долгам, а именно с непереносимым давлением на человека.

"Мы не можем позволить, чтобы кто попало разбирался с должниками", — заявил заместитель генпрокурора Сабир Кехлеров. Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко также во всеуслышание требует прекратить нарушать права потребителей "коллекторскими" методами. Однако банковское сообщество сумело-таки заставить власть пойти на уступки и не совсем запретить, как изначально планировалось, а немного подкорректировать деятельность профессиональных выбивальщиков долгов. Однако состояние "чуть-чуть беременной" не устраивает ни потребителей, ни защитников их прав.

"Что делать в случае, когда вас донимают настоящие или "липовые" коллекторы? Надо рассматривать каждый случай в отдельности, — говорит юрист Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Геннадий Егоров. — Жуликам, понятно, не платить, а будут доставать — обращаться в полицию и суд. При заключения договора с банком внимательно читать договор, если там присутствует строка о возможности передачи или продажи договора третьим лицам — хорошо подумать, устраивают ли вас такие условия".

Защитники прав потребителей признают, что на правоохранительные органы надеяться в ситуациях с мошенниками практически бесполезно. Надо обладать железной настойчивостью и упорством, чтобы добиться возбуждения дела, даже несмотря на то, что найти мошенников не составляет особого труда.

Защитники прав потребителей советуют также оперировать ответственностью за сбор и разглашение персональных данных. Так, юристы общественной организации "ВЕЧЕ" советуют при общении с банками, судебными инстанциями или с полицейскими упирать на нарушение конституционных прав граждан.

"Данная организация в очень грубой форме нарушила ваши основные гражданские права и свободы, а именно она занимается незаконным сбором и обработкой ваших персональных данных. Нормативной основой защиты персональных данных являются нормы Конституции РФ, Федерального закона "О персональных данных", указ президента РФ "О перечне сведений конфиденциального характера" и другие акты… Поэтому рекомендуем всем, кому звонит данная организация с требованием выплаты им каких-либо денег, записать на диктофон их звонок и с этой записью идти в суд. Российское законодательство весьма жестко регламентирует порядок обработки и хранения персональных данных, вплоть до уголовного преследования с реальными сроками отсидки в тюрьме".

Но главное: помните, что жулики и выбивальщики долгов действуют вне закона — в отличие от вас.



Марина Бойцова, Rosbalt.ru.



