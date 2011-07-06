Государство поддержит малые банки

Госдума рассмотрит законопроект, направленный на защиту и сохранение в банковской системе кредитных организаций, которые будут не в состоянии довести свой капитал до уровня 180 млн рублей к 1 января 2012 года.

Согласно законопроекту, предлагается с 1 января 2012 г. не отзывать лицензию за недостаточность собственных средств у кредитных организаций, но путем трансформации кредитных организаций в малые банки ограничивать их право на открытие филиалов на территории субъектов РФ, в которых не функционируют органы управления кредитной организации и не расположен головной офис.

Кроме того, предусматривается ряд ограничений на осуществление отдельных видов банковских операций и сопутствующих сделок для малых банков, которые традиционно считаются высокорисковыми, сообщает "Клерк.Ру".