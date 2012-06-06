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В России остались только инвесторы с крепкими нервами
На прошлой неделе из российских фондов утекло всего $8 млн - это минимальная величина оттока за последние шесть недель. Многие покинули рынок раньше и так и не вернулись. На российском рынке остались лишь инвесторы с крепкими нервами, которые не спешат выводить средства.
С 23 по 30 мая, по данным Emerging Portfolio Fund Research, отток средств из фондов, ориентированных на развивающиеся рынки, снизился до $1,1 млрд с $1,5 млрд неделей ранее. Больше всего пострадали фонды Азии, потерявшие $604 млн. Инвесторы также вывели $221 млн из Латинской Америки. В целом май оказался неудачным для фондов развивающихся стран: совокупный отток из них составил $5,9 млрд против $1,9 млрд в апреле.
Инвестиционные фонды, специализирующие на России, вывели $8,2 млн. Отток продолжается уже шестую неделю подряд. Но с начала года баланс фондов по-прежнему положителен: плюс $961,5 млн.
Фонды, ориентированные на инвестиции в Китай, потеряли больше всех - $313,8 млн. Это самый большой отток с декабря 2011 года.
В пятерке мировых лидеров по оттоку оказалась и Бразилия с $115,6 млн. С начала года из страны утекло уже больше $1,5 млрд.
Отток средств из индийских фондов был умеренным - всего $5,4 млн. Неделей ранее индийские фонды зафиксировали приток в $4,5 млн.
Леонид СЛИПЧЕНКО и Вячеслав СМОЛЬЯНИНОВ, «Уралсиб Кэпитал»:
- Естественно, что инвесторы обеспокоены событиями в Европе и выводят средства из фондов, ориентированных на развивающиеся европейские рынки - они наиболее уязвимы к замедлению экономического роста в еврозоне и проблемам банковской системы. На этой неделе такие фонды потеряли $74 млн. Под их управлением остается $12,5 млрд. Эти фонды фиксируют отток 16 недель подряд.
Российский рынок страдает больше от продолжающегося оттока средств с развивающихся европейских рынков, чем из собственно российских фондов, которые показывают лучшую динамику.
С одной стороны, замедление экономического роста в Европе и негативное восприятие инвесторами этого региона негативно сказывается на российских акциях.
С другой стороны, похоже, что непосредственно из России инвесторы выводить капитал не торопятся.
Наименее уверенные в себе игроки покинули рынок еще в мае-декабре 2011 года. В начале текущего года их возвращение так и не стало массовым. Те, кто остаются сейчас в российских акциях, - это инвесторы с достаточным самообладанием, чтобы воспринимать снижение котировок без паники.
Такое положение будет сохраняться и оставаться фактором, поддерживающим российский рынок, до тех пор, пока цены на сырье остаются высокими.
Том МАНДИ и Артур ТЭРИН, ФК «Открытие»:
- Хотя инвесторы выводят средства из российских фондов уже шестую неделю подряд, объем оттока оказался на этой неделе на удивление небольшим, особенно по сравнение с массированными оттоками из Китая и Бразилии.
Несмотря на напряженную ситуацию на рынках, пока цены на нефть превышают $100 за баррель, инвесторы, вкладывающие деньги в российские фонды, будут настроены к российскому рынку нейтрально и не будут значительно снижать оценки прибылей.
Инвесторы будут ждать, пока прояснится ситуация в Европе. Вероятный выход Греции из еврозоны несет в себе большие риски падения рынков.
«Золотой Рог».
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