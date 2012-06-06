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Минфин придумал, как сократить наличные расчеты в экономике
Минфин придумал, как сократить наличные расчеты в экономике и стимулировать использование «безнала». Министерство будет рекомендовать безналичные расчеты при проведении покупок стоимостью более 600 тыс. рублей. Подобные ограничения есть и в других странах, и они работают: наличный расчет сокращается, а вместе с ним - и теневая экономика. Однако максимальная разрешенная сумма наличной сделки там существенно ниже.
Эксперты считают, что российское ограничение коснется только рынка недвижимости, автомобилей и товаров роскоши, с которыми и сейчас значительная доля сделок осуществляется безналично.
Министр финансов России Антон СИЛУАНОВ изложил в интервью телеканалу «Россия 24» план своего ведомства и объяснил, что мешает его реализации.
Искоренение наличных - важный шаг в борьбе с серым бизнесом и теневой экономикой.
Безналичный расчет при столь крупных сделках выгоден большинству покупателей. Нет смысла приходить в магазин с пачкой денег в 600 тыс. рублей.
Минфин в перспективе собирается полностью перевести начисление зарплаты на карточные счета. В первую очередь это касается бюджетников и работников госорганов.
Существенно препятствует распространению безналичных платежей отсутствие банковской инфраструктуры за пределами крупных городов.
Также Минфин недоволен слишком высокими комиссиями, которые банки взимают с компаний за осуществление безналичных расчетов с клиентами. Сейчас такая комиссия составляет 0,8-4%, это выше стоимости инкассации - 0,5%. Силуанов надеется, что банки снизят комиссии.
Александр МОРОЗОВ, банк HSBC:
- Сама идея о том, что доля безналичных расчетов будет расти, а наличных снижаться, - правильная. Для покупок выше 600 тыс. рублей вполне оправдано использовать безналичные платежи, для клиентов это, как правило, удобнее.
Безналичные платежи распространены в развитых странах: например, жители Лондона редко имеют в кошельке больше 20 фунтов, это примерно 1 тыс. рублей. Даже для мелких покупок они используют безналичные расчеты. В России формируется инфраструктура и развивается культура безналичных расчетов. Со временем и в кошельке среднего россиянина будет не больше 1 тыс. рублей наличными.
Но вопрос заключается в том, каким способом это будет достигнуто. Не стоит увлекаться административными мерами и принудительно ограничивать наличные платежи. Например, не стоит требовать от бизнеса обязательной покупки оборудования для проведения безналичных платежей и заключения контрактов с банками. От подобных мер выиграют лишь банки. А платить за это придется бизнесу, особенно сильный удар будет нанесен по мелким компаниям, для которых эти издержки будут довольно серьезными.
Необходимо, чтобы банки снизили комиссию по безналичным расчетам. Это сделало бы подобные расчеты привлекательным для бизнеса. Но и здесь нужно уметь не принуждать, а убеждать. От снижения комиссии банки, конечно, не будут нести убытков. Но им нужно согласиться на то, что этот бизнес станет на ближайшие два года низкодоходным. Затем они смогут вновь добиться увеличения прибыли из-за роста количества клиентов. Банки должны сделать шаг в сторону безналичных расчетов.
Высокая комиссия связана с тем, что российские банки в принципе пытаются закладывать большие комиссии по сравнению с европейцами. Свою роль играет и эффект от масштаба. Если число точек, которые бы обслуживались банками, увеличилось, то фиксированные расходы были бы меньше.
Владимир ТИХОМИРОВ, ФК «Открытие»:
- Объем наличного оборота у нас очень высок - это характерно для стран, менее развитых, чем Россия. В развитых странах доля денежного оборота намного ниже.
Безналичные расчеты полезны для экономики. Так, развитие системы безналичных платежей сокращает объем теневой экономики и связанных с этим финансовых преступлений. Безналичные расчеты помогают бороться с коррупцией и увеличивают налогооблагаемую базу для бюджета.
Это мера очень хорошая, но нужно продумать, как ее осуществить. В крупных городах, где повсеместно используются банковские карточки, проблем не возникнет. Но оплата карточками для многих российских регионов - это перспектива далекого будущего.
Эта проблема может быть решена с помощью инструмента, который распространен в развитых странах, но у нас практически не представлен, - с помощью именных чеков. Эта система также относится к безналичным расчетам.
«Золотой Рог».
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