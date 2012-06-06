www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Россияне предпочитают наличные

06 Июня 2012, 12:31 | Дальний Восток

Популярность сбережений в «бумаге» возвращается к докризисным показателям, показал опрос НАФИ. При этом у населения растет уверенность, что лучше хранить сбережения в разных валютах.

В России активно обсуждаются предложения Минфина по стимулированию безналичных расчетов. Пока финансисты размышляют о пользе и бесполезности наличных, социологи констатируют рост их популярности. По крайней мере, россияне вновь предпочитают «бумагу под матрасом» другим инструментам сбережений: впервые за последние 4 года банковские депозиты уступили наличным.

Доля россиян, которые предпочитают хранить свои накопления в наличных, выросла на 8% по сравнению с прошлым годом и вышла на докризисные 29%. Банковские депозиты растеряли 5% своих сторонников. Таков результат всероссийского опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) в 140 населенных пунктах в 42 регионах России (было опрошено 1600 человек).

Предпочтения россиян в отношении форм хранения сбережений за последние 4 года много раз менялись. До кризиса наличность находилась в наивысшей точке популярности (33% сторонников), сторонников банковских депозитов было значительно меньше (всего 20%). В 2009-2010 гг. ситуация изменилась в пользу банковских вкладов. Теперь популярность накоплений в наличных снова растет.

В выборе валюты вкладов население традиционно отдает предпочтение рублю - 54% респондентов сейчас предпочли бы депозиты в российской валюте, и только каждый десятый - в иностранной. Четверть населения (24%) считает, что лучше разместить свои средства на банковских счетах, распределив их между рублевыми и валютными вкладами. Такая валютная диверсификация сбережений стала популярна в кризис.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru