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Россияне предпочитают наличные
Популярность сбережений в «бумаге» возвращается к докризисным показателям, показал опрос НАФИ. При этом у населения растет уверенность, что лучше хранить сбережения в разных валютах.
В России активно обсуждаются предложения Минфина по стимулированию безналичных расчетов. Пока финансисты размышляют о пользе и бесполезности наличных, социологи констатируют рост их популярности. По крайней мере, россияне вновь предпочитают «бумагу под матрасом» другим инструментам сбережений: впервые за последние 4 года банковские депозиты уступили наличным.
Доля россиян, которые предпочитают хранить свои накопления в наличных, выросла на 8% по сравнению с прошлым годом и вышла на докризисные 29%. Банковские депозиты растеряли 5% своих сторонников. Таков результат всероссийского опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) в 140 населенных пунктах в 42 регионах России (было опрошено 1600 человек).
Предпочтения россиян в отношении форм хранения сбережений за последние 4 года много раз менялись. До кризиса наличность находилась в наивысшей точке популярности (33% сторонников), сторонников банковских депозитов было значительно меньше (всего 20%). В 2009-2010 гг. ситуация изменилась в пользу банковских вкладов. Теперь популярность накоплений в наличных снова растет.
В выборе валюты вкладов население традиционно отдает предпочтение рублю - 54% респондентов сейчас предпочли бы депозиты в российской валюте, и только каждый десятый - в иностранной. Четверть населения (24%) считает, что лучше разместить свои средства на банковских счетах, распределив их между рублевыми и валютными вкладами. Такая валютная диверсификация сбережений стала популярна в кризис.
«Золотой Рог».
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