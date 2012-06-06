Россия - страна мультимиллионеров

Россия - один из лидеров по темпам роста богатства, а россияне - лидеры в мировом рейтинге ультра-богатых людей по версии Boston Consulting Group (BCG). Почти половина мирового богатства принадлежит 1% населения Земли.

Мировое богатство, несмотря на кризис, растет третий год подряд. Темпы роста хотя и замедлились в несколько раз, общий объем богатства все равно вырос до рекордных значений и составил $122,8 трлн против $121,8 трлн в предыдущем году.

«Общий объем благосостояния» BCG рассматривает как сумму активов физических лиц под управлением.

В исследовании были рассмотрены 63 страны, производящие 98% мирового ВВП. Была проанализирована работа 130 финансовых организаций.

Эксперты считают, что те, у кого достаточно денег, чтобы отдать их в управление банкирам и инвесткомпаниям, продолжат «накапливать жирок» и дальше, а главным двигателем прироста богатства в ближайшие годы станут развивающиеся рынки. Сейчас развитые страны сократили долю в мировом богатстве на 1%, а страны «новой экономики» (Восточная Азия кроме Японии, Латинская Америка, Ближний Восток, Африка) - увеличили на 10%.

«Золотой Рог».