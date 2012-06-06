НОМОС-РЕГИОБАНК помогает развитию

25 мая НОМОС-РЕГИОБАНК награжден дипломом за поддержку и весомый вклад в развитие и кредитование малого бизнеса Хабаровского края.

«Эффективно развивать бизнес без кредитных ресурсов - невозможно. Однако, сама по себе возможность взять кредит - не такая уж большая ценность. Сегодня бизнес нуждается в разностороннем участии банка в достижении его финансовой стабильности и успешном развитии. Именно помочь развитию, а не заморочить процедурами и не «закредитовать» до банкротства - так мы понимаем свою стратегию партнерства с малым бизнесом», - отметил в своей благодарственной речи президент НОМОС-РЕГИОБАНКа Сергей ГРЕБЕНЮК.

Сегодня банк предлагает более 15 (!) кредитных продуктов и целый ряд специальных сервисов и услуг именно для малого бизнеса. И на этом мы не собираемся останавливаться в этом году. На подходе еще несколько новинок. НОМОС-РЕГИОБАНК не просто декларирует свои намерения работать с малым бизнесом.

Как говорится: «Привлекают количеством, а покоряют качеством» - широкая линейка кредитных программ действительно позволяет подобрать оптимальный вариант практически для любого проекта.

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«Золотой Рог».