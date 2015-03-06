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Пути урегулирования проблемной задолженности обсудили в Дальневосточном Сбербанке

06 Марта 2015, 12:20 | Дальний Восток

О механизмах урегулирования проблемной задолженности рассказали представителям СМИ рамках брифинга Дальневосточного Сбербанка.

«Сбербанк является надежным партнером как на этапе оформления, получения и сопровождения кредита, так и в момент решения вопроса урегулирования проблемной задолженности. Если у клиента возникают проблемы с обслуживанием кредита, необходимо оперативно сообщить о нестандартной ситуации сотрудникам банка. Мы готовы вести диалог и индивидуально рассмотреть каждое обращение», - подчеркнула директор управления по работе с проблемной задолженностью Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Ирина ЛЕОНОВА.

В случае возникновения жизненных обстоятельств, которые могут помешать своевременно выполнить обязательства по кредиту, клиент может обратиться в любой офис Сбербанка, в том числе и тот, где был оформлен кредит. Сотрудники Дальневосточного Сбербанка предоставят клиенту памятку, в которой указан перечень документов, необходимых для подачи заявления и контактные данные уполномоченных сотрудников. Существует несколько механизмов реструктуризации кредита, в том числе быстрореализуемые типовые: предоставление отсрочки на срок до 12 месяцев, увеличение сроков кредитования с уменьшением размера ежемесячного платежа. На стадии искового и исполнительного производства возможен аналог реструктуризации – заключение мирового соглашения.  

Обезопасить кредит от возможных рисков позволяет механизм страхования. На сегодняшний день он защищает порядка 60% потребительских кредитов, выданных в Дальневосточном Сбербанке. В третьем квартале 2014 года появился уникальный страховой продукт, который включает в себя страхование жизни и недобровольную потерю работы.  

 «Этот продукт, в первую очередь, направлен на финансовую защиту кредита. Клиент может застраховать себя от риска возникновения обстоятельств, препятствующих погашению кредита. В перечень рисков входит утрата нетрудоспособности и потеря работы. При наступлении страховых случаев  страховая компания берет на себя обязательства заемщика по своевременному погашению кредита в течение 122-х дней. Причем, если так вышло, что за срок действия кредита наш клиент терял работу несколько раз, то страховка будет выплачиваться в каждом случае», - уточнила Надежда АРХИПОВА, директор управления организации и поддержки продаж продуктов благосостояния Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

Кроме того, Сбербанк отменил выплату неустоек в случае погашения клиентом  всей суммы просроченной задолженности. Программа будет действовать до 30 апреля 2015 года на всей территории Хабаровского края, ЕАО, Приморского края, Амурской области, ЧАО, Сахалинской области, Камчатского края и Магаданской области.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: реструктуризация  задолженность  кредит  страхование  сбербанк  отсрочка 



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