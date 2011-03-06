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Россия занимает четвертое место в мире по объему выведенных за рубеж иммигрантами-гастарбайтерами
По оценкам Всемирного банка, в 2010 году в Россию прибыли 12,3 млн мигрантов — в основном из стран СНГ. По числу иностранных рабочих РФ заняла второе место в мире после США, куда за прошедший год прибыли 42,8 млн человек. На третьем месте по числу «понаехавших» — Германия (10,8 млн), за ней следуют Саудовская Аравия (7,3 млн) и Канада (7,2 млн), сообщает Rosbalt.ru.
Главной особенностью иностранных рабочих является то, что львиную долю заработка они отправляют на родину. Как подсчитали во Всемирном банке, Россия занимает четвертое место в мире по объему выведенных за рубеж иммигрантами-гастарбайтерами средств. Например, в 2009 году приезжие рабочие переслали на родину из США $48,3 млрд, из Саудовской Аравии — $26 млрд, из Швейцарии — $19,6 млрд, из России — $18,6 млрд (2% ВВП), из Германии — $15,9 млрд. Суммарный же объем денежных переводов по всем странам мира достиг $440 млрд.
В 2010 году, по статистике Банка России, из России было отправлено переводов физлиц на сумму $12,835 млрд. Из них $11,08 млрд — в страны СНГ, и лишь $1,755 млрд — в страны дальнего зарубежья. Средняя сумма одного перевода из России по итогам 2010 года равна $521 (в страны дальнего зарубежья — $957, в страны СНГ — $486). Но это лишь верхушка айсберга. Ведь число нелегальных (неучтенных) мигрантов заведомо превышает официальные цифры.
Например, в общей сложности официальное разрешение на работу в России в настоящее время имеют примерно 113 тыс. киргизских граждан, причем почти 96 тыс. из них получили его в 2010 году. По словам председателя правления НКО ЗАО «Лидер» Юрия Камакина, в действительности численность уехавших из республики на заработки в Россию людей может достигать 350-450 тыс. Поэтому реальные размеры денежных рек гораздо больше, чем полагают во Всемирном банке.
Не меньше, чем в Киргизию, российских денег уходит в Таджикистан (деньги гастрабайтеров составляют треть ВВП этой страны) и Украину (по данным GfK Ukraine, в 2010 году услугами денежных переводов пользовались 15% украинского населения, при этом российское направление было одним из первостепенных).
Грузинские граждане, несмотря на все политические разногласия между двумя странами, также продолжают неплохо зарабатывать в России — согласно сообщению агентства «Новости-Грузия», за январь 2011 года в Грузию страну из РФ было переведено $34,5 млн, что составляет 52,5% от общего объема полученных по системам переводов денег.
Крупнейшими в мире получателями денежных переводов частных лиц являются Индия — ориентировочно в 2010 году в страну переведено $55 млрд, Китай — $51 млрд, Мексика — $22,6 млрд, Филиппины — $21,3 млрд и Франция — $15,9 млрд. Россия в лидерах по этому показателю окажется не скоро: в 2010 году в страну было осуществлено денежных переводов на сумму $5,6 млрд (по данным Банка России, мониторящего только легальные каналы — $1,975 млрд).
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