www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

МСФО пригодятся федеральным и муниципальным учреждениям

06 Февраля 2012, 18:47 | Дальний Восток

Формирование отчетности по международным стандартам изначально было актуально для компаний, чьи акции размещены на бирже и тех, кто желает привлечь иностранный капитал. 25 ноября 2011 года приказом Минфина России № 160 н МСФО введены в действие для применения на территории Российской Федерации. В связи с этим консолидированная финансовая отчетность российских организаций за 2012 год подлежит составлению непосредственно по МСФО. Российские правила составления такой отчетности будут отменены.

С ноября 2011 на сайте Министерства финансов вывешен перевод и ведется обсуждение МСФО для общественного сектора. Под организациями общественного сектора понимаются организации государственного сектора – государственные (муниципальные) учреждения, государственные академии наук, государственные органы, органы местного самоуправления, органы управления государственных внебюджетных фондов.

Курс повышения квалификации и международной сертификации «МСФО: теория и практика применения» во Владивостоке в течение 5 лет проводят совместно Академия профессионального роста ВГУЭС и Центр корпоративной отчетности, являющийся официальным провайдером АССА и представителем IFA, IAB на Дальнем Востоке.

Методика подготовки к экзаменам и программа обучения, разработанная Надеждой КОТЕЛЬНИКОВОЙ (кандидат экономических наук, дипломы АССА, IFA, IAB, сертифицированный преподаватель АТС International), позволяют успешно сдать международные экзамены 60-80% слушателям - это один из самых высоких показателей на территории Дальнего Востока.

В 2012 году проводятся: Вечерний курс (без отрыва от работы) с 28 февраля и 18 сентября, Интенсивный курс (дневное обучение) для специалистов со всего Приморского края с 25 июня по 4 июля.

В курсе рассматриваются основные аспекты МСФО: структура и содержание финансового отчетности, выручка, расходы и налоги на прибыль, активы компании и их обесценивание, обязательства компании, отчетность группы, специализированные стандарты и трансформация российской финансовой отчетности в формат международных стандартов.

По окончанию обучения слушатели сдают экзамен на получение дипломов АССА ДипИФР (рус.) или IFA, а также курс засчитывается как повышение квалификации для профессиональных бухгалтеров.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru