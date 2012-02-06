МСФО пригодятся федеральным и муниципальным учреждениям

Формирование отчетности по международным стандартам изначально было актуально для компаний, чьи акции размещены на бирже и тех, кто желает привлечь иностранный капитал. 25 ноября 2011 года приказом Минфина России № 160 н МСФО введены в действие для применения на территории Российской Федерации. В связи с этим консолидированная финансовая отчетность российских организаций за 2012 год подлежит составлению непосредственно по МСФО. Российские правила составления такой отчетности будут отменены.

С ноября 2011 на сайте Министерства финансов вывешен перевод и ведется обсуждение МСФО для общественного сектора. Под организациями общественного сектора понимаются организации государственного сектора – государственные (муниципальные) учреждения, государственные академии наук, государственные органы, органы местного самоуправления, органы управления государственных внебюджетных фондов.

Курс повышения квалификации и международной сертификации «МСФО: теория и практика применения» во Владивостоке в течение 5 лет проводят совместно Академия профессионального роста ВГУЭС и Центр корпоративной отчетности, являющийся официальным провайдером АССА и представителем IFA, IAB на Дальнем Востоке.

Методика подготовки к экзаменам и программа обучения, разработанная Надеждой КОТЕЛЬНИКОВОЙ (кандидат экономических наук, дипломы АССА, IFA, IAB, сертифицированный преподаватель АТС International), позволяют успешно сдать международные экзамены 60-80% слушателям - это один из самых высоких показателей на территории Дальнего Востока.

В 2012 году проводятся: Вечерний курс (без отрыва от работы) с 28 февраля и 18 сентября, Интенсивный курс (дневное обучение) для специалистов со всего Приморского края с 25 июня по 4 июля.

В курсе рассматриваются основные аспекты МСФО: структура и содержание финансового отчетности, выручка, расходы и налоги на прибыль, активы компании и их обесценивание, обязательства компании, отчетность группы, специализированные стандарты и трансформация российской финансовой отчетности в формат международных стандартов.

По окончанию обучения слушатели сдают экзамен на получение дипломов АССА ДипИФР (рус.) или IFA, а также курс засчитывается как повышение квалификации для профессиональных бухгалтеров.

«Золотой Рог».