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МСФО пригодятся федеральным и муниципальным учреждениям
Формирование отчетности по международным стандартам изначально было актуально для компаний, чьи акции размещены на бирже и тех, кто желает привлечь иностранный капитал. 25 ноября 2011 года приказом Минфина России № 160 н МСФО введены в действие для применения на территории Российской Федерации. В связи с этим консолидированная финансовая отчетность российских организаций за 2012 год подлежит составлению непосредственно по МСФО. Российские правила составления такой отчетности будут отменены.
С ноября 2011 на сайте Министерства финансов вывешен перевод и ведется обсуждение МСФО для общественного сектора. Под организациями общественного сектора понимаются организации государственного сектора – государственные (муниципальные) учреждения, государственные академии наук, государственные органы, органы местного самоуправления, органы управления государственных внебюджетных фондов.
Курс повышения квалификации и международной сертификации «МСФО: теория и практика применения» во Владивостоке в течение 5 лет проводят совместно Академия профессионального роста ВГУЭС и Центр корпоративной отчетности, являющийся официальным провайдером АССА и представителем IFA, IAB на Дальнем Востоке.
Методика подготовки к экзаменам и программа обучения, разработанная Надеждой КОТЕЛЬНИКОВОЙ (кандидат экономических наук, дипломы АССА, IFA, IAB, сертифицированный преподаватель АТС International), позволяют успешно сдать международные экзамены 60-80% слушателям - это один из самых высоких показателей на территории Дальнего Востока.
В 2012 году проводятся: Вечерний курс (без отрыва от работы) с 28 февраля и 18 сентября, Интенсивный курс (дневное обучение) для специалистов со всего Приморского края с 25 июня по 4 июля.
В курсе рассматриваются основные аспекты МСФО: структура и содержание финансового отчетности, выручка, расходы и налоги на прибыль, активы компании и их обесценивание, обязательства компании, отчетность группы, специализированные стандарты и трансформация российской финансовой отчетности в формат международных стандартов.
По окончанию обучения слушатели сдают экзамен на получение дипломов АССА ДипИФР (рус.) или IFA, а также курс засчитывается как повышение квалификации для профессиональных бухгалтеров.
«Золотой Рог».
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