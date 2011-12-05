«Праздничный» депозит Сбербанка

Особый депозит «Праздничный» для юридических лиц предлагает Сбербанк России с 1 декабря 2011 года.

Минимальная сумма размещения составляет 10 млн рублей, а срок депозита – 170 дней. Процентная ставка – 7% независимо от суммы вклада. Проценты выплачиваются в день окончания срока размещения.