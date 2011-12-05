Отток денежных средств из России продолжается

По сообщениям российских страновых фондов, отток средств из России наблюдается вторую неделю подряд. Всего за ноябрь из России было выведено $47 млн (для сравнения, в октябре потери составили $487 млн).

Однако если к потерям страновых фондов добавить вывод средств из глобальных и региональных фондов EM, то сумма получается более внушительной. С этой точки зрения, потери рынка акций за прошлую неделю сократились до $137 млн (0,3%) с $319 млн (0,7%), зафиксированных в предыдущую неделю. Таким образом, с начала текущего года потери российских страновых фондов, а также объем погашений, связанных с перераспределением средств в рамках фондов EM, в общей сложности составили $1,68 млрд, или 3,6% активов под управлением.

Инвесторы на сырьевых рынках предпочитают Бразилию. Однако Россия не была исключением: отток капитала из фондов, ориентированных на Китай, составил $265 млн (0,8%), а индийские фонды потеряли $98 млн (0,5%). Противоположную динамику продемонстрировали страновые фонды, специализирующиеся на Бразилии и Тайване: они пополнились соответственно на $103 млн (0,6% активов под управлением) и $42 млн.

«Тройка Диалог».