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Конкурсное производство в банке "Камчатка" продлено на полгода

05 Ноября 2014, 13:23 | Дальний Восток

На данный момент удовлетворены требования кредиторов первой очереди в размере 17,88% от суммы установленных требований

Арбитражный суд Камчатского края продлил срок конкурсного производства в отношении обанкротившегося ООО КБ "Камчатка" на полгода в связи с тем, что еще не все мероприятия конкурсного производства завершены, а также с учетом предстоящего объема работы конкурсного управляющего

По данным суда, по состоянию на 1 августа 2014 года активы банка составили 574,928 млн рублей. В счет добровольного погашения ссудной задолженности поступление денежных средств составило 81,286 млн рублей.

По состоянию на 1 августа осуществлены страховые выплаты 1 тыс. 275 вкладчикам на сумму 124,784 млн рублей.

В реестр требований кредиторов включены требования 224 кредиторов на сумму 338,284 млн рублей, в том числе кредиторов первой очереди – 163,151 млн рублей, третьей очереди – 144,876 млн рублей.

Также установлены требования 37 кредиторов на общую сумму 11,389 млн рублей, предъявленные после даты закрытия реестра.

Конкурсный управляющий приступил к расчетам с кредиторами с сентября 2013 года. Удовлетворены требования кредиторов первой очереди в размере 17,88% от суммы установленных требований.

"Конкурсным управляющим проведен анализ финансового состояния должника, в результате чего выявлены признаки преднамеренного (фиктивного) банкротства банка. Планируется подготовка иска о взыскании убытков с бывших руководителей ООО КБ "Камчатка", - говорится в сообщении суда.

За период конкурсного производства поступили денежные средства в размере 127 млн 440 тыс. рублей.

Недостачу свыше 145 млн рублей в банке "Камчатка" установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю. Было возбуждено два уголовных дела, по обоим банк признан потерпевшим. Бывший глава "Камчатки" Юрий Петров сбежал с полуострова. В прошлом году его задержали на Кипре, а совсем недавно экстрадировали в Россию и этапировали на Камчатку. Он проходит подозреваемым в краже из своего банка.

"Органами следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере) УК РФ", - отмечала Генпрокуратура.

В ходе расследования установлено, что "в июле 2012 года Юрий Петров, являясь президентом коммерческого банка "Камчатка", получил возврат кредитных средств от ООО "Континент" в размере 16 млн рублей и от ООО "Ост-Ойл Компании" в размере 14 млн рублей, которые в кассу банка не внес, а похитил и распорядился по своему усмотрению".

Поскольку банкир скрылся от уголовного преследования, в январе 2013 года он был объявлен в федеральный розыск, а в мае 2006 года - в международный розыск.

После того, как он был обнаружен на территории Кипра, в сентябре 2013 года Генпрокуратура России направила в компетентные органы этого государства запрос о его выдаче, который был удовлетворен в июле 2014 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: банкротство  Камчатка  банк 



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