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Количество карт Сбербанк-Maestro "Социальная" для пенсионеров превысило 28 млн

05 Октября 2015, 12:21 | Дальний Восток

Сбербанк выдал более 28 млн карт Сбербанк-Maestro «Социальная», предназначенных для пенсионеров. За прошедший год прирост составил 2,5 млн карт, в том числе с начала 2015 года – 2 млн. На Дальнем Востоке на сегодня владельцами «Социальных» карт являются более 1 млн человек.

«Карта Сбербанк-Maestro «Социальная» – удобный вариант для начисления и надежного сохранения пенсии, – отметил директор управления банковских карт и расчетно-кассовых услуг Сбербанка Ростислав ЯНЫКИН. – Кроме того, держатели этой карты, являющиеся пенсионерами, получают дополнительный доход в 3,5% годовых на остаток средств, хранящихся на карте, а также доступ к основным банковским услугам».

Карта Сбербанк-Maestro «Социальная» обслуживается бесплатно. Карта защищена электронным чипом. Держатели карты пользуются скидками и специальными предложениями партнеров Сбербанка и возможностями бонусной программы «Спасибо от Сбербанка».

В Сбербанке действует программа «Золотые годы», представляющая собой комплексное предложение банковских продуктов, разработанных специально для пенсионеров. Программа позволяет, в частности, легко и быстро получать с картой пенсию без очередей, не выходя из дома управлять денежными средствами и совершать платежи, открывать вклады на специальных условиях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сбербанк  вклад  maestro  бонус  пенсия 



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