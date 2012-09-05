Глава ВТБ Андрей Костин назвал самую надежную валюту в мире

Швейцарский франк сейчас является самой надежной валютой, если под надежностью валюты понимать ее устойчивость. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил РИА «Новости».

Руководитель госбанка отметил, что надежность валюты является «в какой-то мере философским вопросом». По его словам, в целом список валют, которые традиционно воспринимаются как надежные, не изменился - это доллар и евро.

Костин заявил, что рубль имеет «отличные перспективы» в рамках возникновения новых резервных валют. По его словам, использование рубля как региональной резервной валюты в СНГ и в дальнейшем в АТР через «какое-то время» будет естественным. В прошлом году на фоне волатильности фондовых и валютных рынков швейцарский франк несколько раз обновлял исторический максимум.

Инвесторы называют нацвалюту Швейцарии наряду с японской иеной и австралийским долларом «тихой гаванью», в которую можно вложить средства на период нестабильности.