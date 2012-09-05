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Россияне наберут кредитов больше, чем предполагалось
Сбербанк повысил прогноз по росту кредитов физическим лицам в 2012 году до 35-40 процентов. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил зампред финорганизации Антон Карамзин. Ранее рост портфеля ожидался на уровне 26 процентов.
«Для нас это очень комфортная ситуация», - отметил зампред банка. Карамзин отметил, что финорганизация не видит риска перегрева в розничном кредитовании. «Потепление замечаем, но угроз не видим. Это не пузырь», - заявил топ-менеджер.
Ранее зампред ЦБ Алексей Симановский прогнозировал, что по итогам 2012 года российские банки увеличат выдачу кредитов населению на 40-44 процента.
Задолженность самого Сбербанка перед ЦБ за год (с 1 июля 2011 года по 1 июля 2012 года) выросла в семь раз до 2,251 триллиона рублей. По оценке финорганизации, ситуация с ликвидностью будет оставаться сложной до конца этого года; тем не менее, как отметил Карамзин, банк не считает высокий уровень заимствований «большой проблемой».
«Золотой Рог».
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