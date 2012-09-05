Россияне наберут кредитов больше, чем предполагалось

Сбербанк повысил прогноз по росту кредитов физическим лицам в 2012 году до 35-40 процентов. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил зампред финорганизации Антон Карамзин. Ранее рост портфеля ожидался на уровне 26 процентов.

«Для нас это очень комфортная ситуация», - отметил зампред банка. Карамзин отметил, что финорганизация не видит риска перегрева в розничном кредитовании. «Потепление замечаем, но угроз не видим. Это не пузырь», - заявил топ-менеджер.

Ранее зампред ЦБ Алексей Симановский прогнозировал, что по итогам 2012 года российские банки увеличат выдачу кредитов населению на 40-44 процента.

Задолженность самого Сбербанка перед ЦБ за год (с 1 июля 2011 года по 1 июля 2012 года) выросла в семь раз до 2,251 триллиона рублей. По оценке финорганизации, ситуация с ликвидностью будет оставаться сложной до конца этого года; тем не менее, как отметил Карамзин, банк не считает высокий уровень заимствований «большой проблемой».