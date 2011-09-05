Сбербанк заработал за 1 полугодие 176,1 млрд руб. чистой прибыли

Сбербанк России объявил результаты консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 1 полугодие 2011 года. Чистая прибыль в первом полугодии 2011 года составила 176,1 млрд рублей, что почти в три раза больше, чем в первом полугодии 2010 года.

Основной причиной практически трехкратного увеличения стал рост операционных доходов и восстановление резервов под обесценение кредитного портфеля в первом полугодии 2011 г., в то время как в первом полугодии 2010 года были зафиксированы расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля, отметили в управлении общественных связей Сбербанка.

Активы Группы составили 9078,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 5,2%.

Кредитный портфель увеличился в целом на 10,2%. Кредиты физическим лицам выросли на 11,2% и составили 1467,3 млрд рублей, в то время как кредиты юридическим лицам до вычета резерва увеличились на 7,5% и составили 5 239,6 млрд рублей. Доля проблемных кредитов снизилась по сравнению с началом года с 7,3% до 6,6%.