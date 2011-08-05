Россияне заплатят за спасение Банка Москвы по 2 тыс. рублей

В российском банковском секторе заложены две бомбы: разрушительная экспансия госбанков и плохие долги. Такое мнение в программе «Частное мнение» высказал аналитик Банка Корпоративного Финансирования Максим Осадчий.

В качестве примера большого объема скрытых долгов он привел ситуацию с Банком Москвы. «В данный момент происходит драма, которая касается каждого из нас, это захват Банка Москвы, — поясняет Осадчий. — Уже стало известно, что государство направляет для спасения помощь в размере 295 млрд рублей. Это означает, что каждый россиянин заплатит за спасение банка, когда-то входившего в империю экс-мэра Москвы, по 2 тыс. рублей».

По мнению Максима Осадчего, проблемы, которые были обнаружены в Банке Москвы, характерны и для банковского сектора в целом. «Это его кэптивность, — говорит он. — Многие банки финансируют тот бизнес, который принадлежит председателю правления или его хозяевам».