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На Дальнем Востоке рухнул еще один банк

05 Июля 2018, 10:32 | Дальний Восток

Приморцы опять потеряли проценты со своих сбережений

Банк России с лишил лицензии на осуществление банковских операций якутский банк «Таатта», имеющий филиал в Приморском крае. Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», якутский банк с 3 июня ввел ограничение на счета клиентов по выдаче наличных средств. В офисах банка в Якутске сразу же образовались очереди.

«Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 220-е место в банковской системе Российской Федерации, не являлась социально значимой и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Республики Якутия (Саха)», - говорится в сообщении на сайте Центрального банка.

По данным регулятора, проблемы в деятельности банка «Таатта» возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Стандартная схема для банков такого уровня.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»

Банк «Таатта» - региональный банк, зарегистрированный в Якутске. Основную деятельность ведет в Республике Саха (Якутия), имеет филиалы в Приморском, Красноярском краях, Москве, Ростовской области, Крыму и Хакасии. Основным акционером банка является Игорь ВАСИЛЬЕВ (50,33%). Другие учредители – физлица и ООО «Бесттехнолизинг» (Москва), контролируемое Антоном СТЕНИНЫМ. Банк является участником системы страхования вкладов.

В соответствии с действующим законодательством если в отношении банка наступает страховой случай, к примеру, у него отзывается лицензия на осуществление банковских операций, его вкладчику - физическому лицу или индивидуальному предпринимателю, выплачивается денежная компенсация - возмещение по вкладам в размере 100% от суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: депозиты  лицензия  вкладчики  банк  отзыв 



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