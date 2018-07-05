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На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
Приморцы опять потеряли проценты со своих сбережений
Банк России с лишил лицензии на осуществление банковских операций якутский банк «Таатта», имеющий филиал в Приморском крае. Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», якутский банк с 3 июня ввел ограничение на счета клиентов по выдаче наличных средств. В офисах банка в Якутске сразу же образовались очереди.
«Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 220-е место в банковской системе Российской Федерации, не являлась социально значимой и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Республики Якутия (Саха)», - говорится в сообщении на сайте Центрального банка.
По данным регулятора, проблемы в деятельности банка «Таатта» возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Стандартная схема для банков такого уровня.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»
Банк «Таатта» - региональный банк, зарегистрированный в Якутске. Основную деятельность ведет в Республике Саха (Якутия), имеет филиалы в Приморском, Красноярском краях, Москве, Ростовской области, Крыму и Хакасии. Основным акционером банка является Игорь ВАСИЛЬЕВ (50,33%). Другие учредители – физлица и ООО «Бесттехнолизинг» (Москва), контролируемое Антоном СТЕНИНЫМ. Банк является участником системы страхования вкладов.
В соответствии с действующим законодательством если в отношении банка наступает страховой случай, к примеру, у него отзывается лицензия на осуществление банковских операций, его вкладчику - физическому лицу или индивидуальному предпринимателю, выплачивается денежная компенсация - возмещение по вкладам в размере 100% от суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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