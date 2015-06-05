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Дальневосточный Сбербанк подвел итоги деятельности корпоративного бизнеса за I квартал 2015 года
Дальневосточный Сбербанк подвел итоги деятельности корпоративного блока за I квартал 2015 года. Сейчас в банке обслуживается 54,4 тысяч предприятий Дальнего Востока, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе банка.
Объем кредитного портфеля юридических лиц Дальневосточного Сбербанка превысил отметку 207 млрд. рублей. В сегменте крупного бизнеса объем кредитного портфеля сейчас составляет 36,1 млрд рублей, среднего – около 30 млрд рублей, малого – около 9 млрд рублей, микробизнеса – почти 7 млрд рублей.
Депозиты корпоративных клиентов составляют 116,1 млрд рублей. Прирост средств по ним с начала года - более 13 млрд рублей.
В 2015 году произошел существенный прирост клиентов – пользователей системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». Так, сейчас количество пользователей интернет-банка для корпоративных клиентов превышает 54 тыс., увеличившись с начала года почти на 6 тыс. клиентов.
В 2015 году в структуре Дальневосточного Сбербанка был создан блок корпоративно-инвестиционного бизнеса Sberbank CIB, курирующий работу с крупнейшими клиентами. Сегодня в банке обслуживаются 249 крупнейших компаний Дальнего Востока с годовым оборотом от 15 млрд рублей. Кредитный портфель предприятий составляет 77,6 млрд рублей, объем депозитов - 58,6 млрд рублей.
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