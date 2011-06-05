Стремительный рост банка не мешает сохранять его региональность

Итоги работы НОМОС–РЕГИОБАНКа превзошли его собственные планы в 2010 году. Кредитный портфель к 2009 году прирос почти на 25%. Около 30% – рост по привлеченным ресурсам, что выше годового плана и является самым высоким показателем за последние 5 лет. Как результат – рост прибыли, которая после налогообложения составила 465 млн рублей, увеличение собственного капитала банка, составившего на 1 января 2011 года 2,6 млрд рублей.

Накануне ежегодного собрания акционеров банка на вопросы «ДК» ответил его президент Сергей ГРЕБЕНЮК.

– В минувшем году вы говорили, что кризис – возможность по–новому взглянуть на ведение бизнеса, переоценить обстановку и найти новые ниши для развития. Судя по статистике, банку это вполне удалось. Какие направления развивались в 2010 году?

– Мы встали на новую стратегическую позицию в организации работы банка. По основным направлениям бизнеса выделили клиентский блок как самостоятельный сектор, задачей которого является подробное изучение потребностей клиентов, точная настройка под каждый сегмент квалифицированных предложений по использованию продуктов НОМОС–РЕГИОБАНКа. Задача клиентских менеджеров – представлять интересы клиента в других подразделениях банка, чтобы оперативно решать вопросы обслуживания и кредитования. Преобразования начались в минувшем году, но они еще продолжаются. Обновление структуры взаимодействия с клиентами должно завершиться в 2011 году.

Перед клиентскими подразделениями ставится задача осуществлять активное продвижение на рынке наших продуктов и новых возможностей. Но без агрессии, с сохранением долгосрочно партнерской, а не сиюминутно потребительской заинтересованности в клиенте. Это просто заявить, но на исполнительском уровне соблюдение таких установок требует соответствующей подготовки и соблюдения корпоративной этики от персонала. Сегодня в наших клиентских подразделениях до 80% сотрудников – новые кадры, которым предстоит решать поставленные задачи, сохраняя стратегию партнерства на каждом этапе работы.

Для привлечения частных клиентов мы развиваем современные дистанционные сервисы, упрощающие и облегчающие управление своими счетами. Клиенты с удовольствием используют возможности ИНТЕРНЕТ–ОФИСа, где мы добились максимального удобства интерфейса, предоставили возможность расчетов по неограниченному количеству операций, обеспечили наивысшую степень защиты личной информации. Такие сервисы сводят к минимуму необходимость клиенту посещать офис банка по стандартным операциям (переводы, коммунальные и другие регулярные платежи, оплата сотовой связи). Кроме того, все счета нашего клиента доступны ему для отслеживания информации – это и карты, и кредиты, и вклады.

– В минувшем году в банковском секторе проявились избытки ликвидности, что привело к обострению и без того всегда острой конкуренции на рынке кредитования. За счет чего НОМОС–РЕГИОБАНКу удается наращивать позиции?

– Конкурировать только продуктами невозможно. В условиях постоянного увеличения скорости современного информационного потока даже самый новый продукт, в качестве уникального предложения одного банковского учреждения, не держится более 2 месяцев. В этот период он осваивается конкурентами и выходит на рынок в тиражированном виде, как повсеместное предложение. Поэтому в банковском деле на первый план выходит доверие клиентов и качество предоставляемых финансовых услуг. НОМОС–РЕГИОБАНК старается выстраивать отношения таким образом, чтобы клиент мог почувствовать разницу в сроках и качестве решения его вопроса. Но, главное, чтобы он понял, что наш банк является его партнером, а не простым продавцом денег, заинтересованным только в размерах своей прибыли. Благодаря стратегии партнерства, даже в условиях, когда на рыке имеет место демпинг, наши клиенты из корпоративного сектора говорят, что готовы переплатить 1%–1,5%, но сохранить привычные долгосрочные отношения с банком и не менять его в сиюминутной погоне за дешевизной.

Важно, что, несмотря на объединение с крупным общероссийским банком, НОМОС–РЕГИОБАНК остается в лучшем смысле этого слова – региональным банком, отлично знающим специфику потребностей местных клиентов, учитывающим их психологию, ведущим дела часто на уровне личных отношений клиент–банкир, остающимся «своим» для многих. При этом мы имеем широкие возможности доступа к массовым продуктам НОМОС–БАНКа, к его возможностям по технологическому обновлению, по выходу на зарубежные рынки. Наши партнеры видят в нас старых, проверенных друзей, обретших новые ресурсы, предлагаемые теперь для развития их бизнеса. Поэтому сегодня мы максимально эффективны на своей территории, имеем необходимый запас прочности в конкурентной борьбе, уверенность в дальнейших перспективах развития.

– Получается, что 2010 год прошел для НОМОС–РЕГИОБАНКа под знаком выхода на новые клиентские рынки, освоения новых методов работы. А какие изменения происходят в 2011–м?

– Первое. Мы оптимизируем свою региональную сеть. Наши филиалы становятся внутренними структурными подразделениями (дополнительными и операционными офисами). Так мы освобождаем их от функций, которые не связаны с клиентской работой и вполне могут выполняться специалистами головного банка в Хабаровске, например, формирование отчетности, сводной аналитики, и пр. Это возможно благодаря применяемым технологиям, ведь многие процессы исполняются в автоматическом режиме. Сосредоточив в головном офисе часть функций, ранее выполнявшихся филиалами, мы получаем высвобождение трудовых и финансовых ресурсов, которые будут перенаправлены на дополнительное усиление внимания к запросам и потребностям клиентов. При этом банк полностью сохраняет свое присутствие в регионах. Сегодня большинство банков с крупной сетью работают по такой схеме выстраивания региональной сети.

Второе. Мы приступили к смене программного обеспечения. Новая платформа информационной системы позволит еще более качественно и быстро проводить необходимые операции. Важно отметить, что новая система модернизирована и в отношении поддержки развития клиентских отношений. Кроме того, она станет единой для всей группы НОМОС–БАНКа, сделав нас неотъемлемой частью его механизма, имеющей оперативный, беспрепятственный доступ ко всем его ресурсам, технологиям и продуктам.

И самое главное – в этом году мы уже предложили ряд новых продуктов корпоративным и розничным клиентам. В планах на 2011 год использовать возможности НОМОС–БАНКа и расширить перечень предоставляемых банковских гарантий. В частности, речь идет о предоставлении гарантий по уплате НДС и выпуске международных гарантий для участников внешнеэкономической деятельности. Участникам ВЭД также будет предложено предэкспортное и постимпортное финансирование.

В 2011 году неизменным останется взвешенный подход к ведению бизнеса и умеренно–консервативный подход к оценке кредитных рисков. Поэтому планы по наращиванию корпоративного кредитного портфеля учитывают задачу сохранения его традиционно высокого качества, в т.ч. за счет сегмента малого и среднего бизнеса. Для этого сегмента клиентов была запущена новая линейка продуктов, которая представляет собой набор из 6 специальных программ. Основные новшества и преимущества: длительные сроки кредитования до 10 лет, гибкий график гашения кредита, минимальный пакет документов, возможность предоставления кредита только под залог товара в обороте, а также рефинансирование банковских кредитов и займов и даже кредитование без залога.

В вопросах кредитования населения Банк намерен занять более активную позицию продвижения при сохранении базовых принципов формирования продуктов: прозрачность условий, доступность подробных консультаций и удобство обслуживания кредита. Сроки потребительского кредитования увеличены в 2011 году до 5 лет. Наши клиенты могут на выгодных условиях получить сумму до 2 млн рублей. Возможны схемы получения кредита без предоставления залога и поручительств. Теперь наши кредитные продукты доступны не только участникам зарплатных проектов, как это было раньше.

А с 18 апреля мы предлагаем новую программу ипотечного кредитования на вторичном рынке жилья. Ипотека предоставляется на срок до 30 лет по ставке от 11% годовых. Предусмотрена возможность получить бонусную процентную скидку на получение ипотечного кредита.

В вопросах кредитования клиенту важно как можно быстрее определиться, сможет ли он получить кредит в нашем банке и в каком размере. Мы реализовали возможность получить такую экспресс–консультацию по телефону. Также такой вопрос можно направить с сайта банка. Ответ будет получен клиентом в течение дня.

В нашей Информационной службе 8 800 100 25 01 можно заказать выезд специалистов банка на предприятия для оформления различных услуг и приема заявок на кредит – это уже реальность сегодняшнего дня.

– Я бы еще добавил идущий в банке ребрендинг. Что он дает?

– Ребрендинг – это возможность показать внешними средствами, как меняется компания. Начало динамичного продвижения нашего обновленного бренда дает возможность нынешним и потенциальным партнерам обратить внимание на внутренние изменения в банке, на улучшение содержания нашей работы, на начало активного продвижения наших продуктов, на появление новых линеек предложений. Все это и должен подчеркнуть бренд НОМОС–РЕГИОБАНКа, характеризующий его как динамично развивающийся, стабильный и успешный банк.