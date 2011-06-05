К Пасхе – драгоценные монеты от Сбербанка

В преддверии христианского праздника Сбербанк выпустил драгоценные монеты. В отделениях банка на всей территории края теперь можно приобрести драгоценные монеты серии «Православные святые».

Золотые и серебряные монеты посвящены Преподобному Сергию Радонежскому, Великомученику Пантелеймону, Преподобному Серафиму Саровскому, Святителю Николаю Чудотворцу и Преподобной Евфросинии Полоцкой. Каждая монета вставлена в специальный блистер, который помещен в подарочную коробку с описанием жизни святого.