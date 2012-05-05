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Промсвязьбанк продолжает акцию "Отдыхай за покупки"
ВЛАДИВОСТОК, 5 мая, ZRPRESS. По итогам конкурса за март 300 клиентов банка уже получили сертификаты World For Free, дающие право на бесплатное проживание в гостинице или апартаментах в течение одной недели на одном из курортных направлений мира. Победители выбирают сами, в какую страну поехать.
Победители первого этапа есть отовсюду: от Калининграда до Владивостока. В мае шансы на победу у клиентов увеличиваются: по итогам месяца будут вручены уже 400 сертификатов.
Для того чтобы стать участником акции необходимо: быть владельцем любой из банковских карт Промсвязьбанка; в период с 1 марта до 31 мая совершать как можно больше (но не менее четырех) безналичных операций в месяц по оплате товаров/ услуг на сумму от 1000 рублей за каждую покупку.
Акция проводится во всех филиалах, дополнительных и операционных офисах филиалов Промсвязьбанка, сообщает пресс-служба.
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