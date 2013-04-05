Минфин раскритиковал российские банки за высокие процентные ставки по кредитам

Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе съезда Ассоциации российских банков раскритиковал финансовые организации за высокие процентные ставки по кредитам.

Глава Минфина сообщил: «Мне тут недавно поступило конфиденциальное предложение: мне хотели предоставить потребительский кредит, лично мне, Силуанову Антону Германовичу. Знаете, какая ставка была мне предложена? 23%... Размер ставок запредельный».

Кроме того, министр считает и комиссии, взимаемые банками за денежные переводы, также существенно завышенными, передает РБК.

Представители банков отреагировали на заявление главы Минфина, возмущенного запредельно высокими ставками по кредитам. По мнению банкиров, министр не имеет представления о реальном уровне ставок.

В банковских кругах предполагают, что министр мог получить предложение от Сбербанка, ставки которого по потребкредитам варьируются от 17% до 25,5%. Участники рынка считают, что ставка в 23% вполне приемлема с учетом нынешних экономических условий. В размер ставок, кроме рисков, закладываются и инфляция, и издержки, которые несут банки из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, указывают специалисты. Топ-менеджеры банков называют вопрос о снижении ставок риторическим, поскольку риски растут, а конкуренция не снижается, пишут «Ведомости».



Отметим, что по итогам 2012 года крупнейшие российские банки нарастили портфели потребительских кредитов более чем на 40%. С начала года несколько крупных российских банков объявили о снижении ставок по потребкредитам.

Стоит отметить, что о влиянии кредитных ставок на экономическмй рост в России высказалась и помощник президента, кандидат на пост главы ЦБ Эльвира Набиуллина. Выступая на том же съезде Ассоциации российских банков, она отметила, что стимулировать рост российской экономики можно лишь с помощью комплексных мер со стороны банковской системы и реального сектора экономики. Эльвира Набиуллина уточнила, что росту экономики не способствует достаточно высокая стоимость кредитов. «Цена кредитов превышает ту доходность проектов реального сектора, прежде всего инвестиционных проектов, которые предлагаются предприятиями. И по цене, и по срокам такой разрыв существует», - цитирует Эльвиру Набиуллину «Вести.Экономика».

В то же время ставки по банковским депозитам на данный момент превышают инфляцию. Ситуация, когда ставка по банковскому депозиту выше, чем инфляция, продлится недолго и ею нужно воспользоваться. Об этом в ходе интернет-конференции «Банковские депозиты: как не потерять и выиграть» заявил один из ведущих российских финансовых экспертов, разработчик высокоэффективной системы управления личными финансами, управляющий директор УК «Финам Менеджмент» Николай СОЛАБУТО. По его словам, сейчас мы наблюдаем именно такую серьезную аномалию.



Эксперт уточнил, что при развитой экономике ставки по депозитам всегда чуть ниже инфляции от 0,5 до 1,5%%. Поэтому «отбить» инфляционные издержки посредством депозита невозможно. Николай Солобуто подчеркнул, что банковский вклад используют для краткосрочного хранения денег и депозит не является инвестиционным инструментом. Аномальные ситуации, когда ставки превышают уровень инфляции, быстро исчезают. Поэтому эксперт рекомендует использовать ситуацию для того, чтобы как можно скорее заключить депозитный договор на максимальный срок. Уже через год такие привлекательные условия могут исчезнуть.



Отвечая на вопросы участников интернет-конференции, Николай Солобуто отметил, что в настоящее время наши соотечественники больше тратят и занимают, нежели инвестируют. «Это вина низкой капитализации населения. Мы долго не имели института частной собственности, и нам нечего передавать в наследство», - уточнил эксперт. Для того чтобы россияне начали больше инвестировать, по мнению Николая Солобуто, должно пройти много времени и должно смениться не одно поколение россиян.

ZRPRESS.RU, Владивосток.