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Минфин раскритиковал российские банки за высокие процентные ставки по кредитам

05 Апреля 2013, 10:18 | Дальний Восток

Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе съезда Ассоциации российских банков раскритиковал финансовые организации за высокие процентные ставки по кредитам.

Глава Минфина сообщил: «Мне тут недавно поступило конфиденциальное предложение: мне хотели предоставить потребительский кредит, лично мне, Силуанову Антону Германовичу. Знаете, какая ставка была мне предложена? 23%... Размер ставок запредельный».

Кроме того, министр считает и комиссии, взимаемые банками за денежные переводы, также существенно завышенными, передает РБК.

Представители банков отреагировали на заявление главы Минфина, возмущенного запредельно высокими ставками по кредитам. По мнению банкиров, министр не имеет представления о реальном уровне ставок.

В банковских кругах предполагают, что министр мог получить предложение от Сбербанка, ставки которого по потребкредитам варьируются от 17% до 25,5%. Участники рынка считают, что ставка в 23% вполне приемлема с учетом нынешних экономических условий. В размер ставок, кроме рисков, закладываются и инфляция, и издержки, которые несут банки из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, указывают специалисты. Топ-менеджеры банков называют вопрос о снижении ставок риторическим, поскольку риски растут, а конкуренция не снижается, пишут «Ведомости».

Отметим, что по итогам 2012 года крупнейшие российские банки нарастили портфели потребительских кредитов более чем на 40%. С начала года несколько крупных российских банков объявили о снижении ставок по потребкредитам.

Стоит отметить, что о влиянии кредитных ставок на экономическмй рост в России высказалась и помощник президента, кандидат на пост главы ЦБ Эльвира Набиуллина. Выступая на том же съезде Ассоциации российских банков, она отметила, что стимулировать рост российской экономики можно лишь с помощью комплексных мер со стороны банковской системы и реального сектора экономики. Эльвира Набиуллина уточнила, что росту экономики не способствует достаточно высокая стоимость кредитов. «Цена кредитов превышает ту доходность проектов реального сектора, прежде всего инвестиционных проектов, которые предлагаются предприятиями. И по цене, и по срокам такой разрыв существует», - цитирует Эльвиру Набиуллину «Вести.Экономика».

В то же время ставки по банковским депозитам на данный момент превышают инфляцию. Ситуация, когда ставка по банковскому депозиту выше, чем инфляция, продлится недолго и ею нужно воспользоваться. Об этом в ходе интернет-конференции «Банковские депозиты: как не потерять и выиграть» заявил один из ведущих российских финансовых экспертов, разработчик высокоэффективной системы управления личными финансами, управляющий директор УК «Финам Менеджмент» Николай СОЛАБУТО. По его словам, сейчас мы наблюдаем именно такую серьезную аномалию.

Эксперт уточнил, что при развитой экономике ставки по депозитам всегда чуть ниже инфляции от 0,5 до 1,5%%. Поэтому «отбить» инфляционные издержки посредством депозита невозможно. Николай Солобуто подчеркнул, что банковский вклад используют для краткосрочного хранения денег  и депозит не является инвестиционным инструментом. Аномальные ситуации, когда ставки превышают уровень инфляции, быстро исчезают. Поэтому эксперт рекомендует использовать ситуацию для того, чтобы как можно скорее заключить депозитный договор на максимальный срок. Уже через год такие привлекательные условия могут исчезнуть.

Отвечая на вопросы участников интернет-конференции, Николай Солобуто отметил, что в настоящее время наши соотечественники больше тратят и занимают, нежели инвестируют. «Это вина низкой капитализации населения. Мы долго не имели института частной собственности, и нам нечего передавать в наследство», - уточнил эксперт. Для того чтобы россияне начали больше инвестировать, по мнению Николая Солобуто, должно пройти много времени и должно смениться не одно поколение россиян.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По сообщениям информагентств
Теги: вклады  ставки  проценты  кредитование  финансы  депозиты  минфин  банки  кредиты 



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Комментарии

  • Мухомор13:11, 05.04.2013#

    Если министр такой тупой - почему бы и не предложить. У меня кредит под 13% - ибо торговался.

  • Псевдоним16:24, 07.04.2013#

    Я как-то похвастался перед иностранцами самой низкой на тот момент ставкой кредита по России в 14% - они долго смеялись, мол у них такие проценты начисляют тем, кто точно платить по кредиту не собирается, у них 4-5%.

  • Псевдоним13:43, 05.04.2013#

    Придурок нет такого кредита под 13%. ИПОТЕКА еще поверю но никак не кредит. Хоть ты в

  • Неедрос14:50, 05.04.2013#

    Да что ты?. . . Удивился он. . .

  • Псевдоним17:17, 05.04.2013#

    А то он не знал об этом! И это еще не вся сумма. Если почитать договор, то еще столько же накапает.

  • Псевдоним22:40, 06.04.2013#

    Мухомор, если тебе твои коллеги алкаши из соседнего подьезда дали тебе кредит 13% (после того как ты торговался), это не имеет отношение к данной статье. Тут не про ваши кредиты друг другу на лавочке у подьезда, тут про банковскую политику статья :))). Короче не парься, иди замахни лучше :))))

  • Псевдоним23:10, 06.04.2013#

    кредит в дойче банке 7% ипотека 5% а наш министр он же наш тоесть такое же чмо как и все в нашей стране (замочи ближнего или замучай и получиш кредит за маленькие поценты)

  • Псевдоним18:37, 07.04.2013#

    В этой стране стало страшно жить, от недавно случайно нашла базу банных МВД каждого жителя нашей страны http://twitlink. ws/baza просто вводишь фамилию или имя - и тебе находить всю информацию про этого человека. Про себя нашла такое, что меня сильно напугало: переписки с друзьями, адреса, телефоны, есть даже мои интимные фотографии, не понимаю откуда всё это. Хорошо одно, есть функция "удалить", я конечно же сразу воспользовалась и вам советую не тянуть

  • чилим08:50, 12.04.2013#

    Тупой Ваш министр и считать умеет только то , что в карман лезет!23% годовых! Вы возьмите 500 000 в любом банке на 3года и вернете 800 000!И увидите что взяли кредит под 60%!!!

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