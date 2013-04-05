Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Минфин раскритиковал российские банки за высокие процентные ставки по кредитам
Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе съезда Ассоциации российских банков раскритиковал финансовые организации за высокие процентные ставки по кредитам.
Глава Минфина сообщил: «Мне тут недавно поступило конфиденциальное предложение: мне хотели предоставить потребительский кредит, лично мне, Силуанову Антону Германовичу. Знаете, какая ставка была мне предложена? 23%... Размер ставок запредельный».
Кроме того, министр считает и комиссии, взимаемые банками за денежные переводы, также существенно завышенными, передает РБК.
Представители банков отреагировали на заявление главы Минфина, возмущенного запредельно высокими ставками по кредитам. По мнению банкиров, министр не имеет представления о реальном уровне ставок.
В банковских кругах предполагают, что министр мог получить предложение от Сбербанка, ставки которого по потребкредитам варьируются от 17% до 25,5%. Участники рынка считают, что ставка в 23% вполне приемлема с учетом нынешних экономических условий. В размер ставок, кроме рисков, закладываются и инфляция, и издержки, которые несут банки из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, указывают специалисты. Топ-менеджеры банков называют вопрос о снижении ставок риторическим, поскольку риски растут, а конкуренция не снижается, пишут «Ведомости».
Отметим, что по итогам 2012 года крупнейшие российские банки нарастили портфели потребительских кредитов более чем на 40%. С начала года несколько крупных российских банков объявили о снижении ставок по потребкредитам.
Стоит отметить, что о влиянии кредитных ставок на экономическмй рост в России высказалась и помощник президента, кандидат на пост главы ЦБ Эльвира Набиуллина. Выступая на том же съезде Ассоциации российских банков, она отметила, что стимулировать рост российской экономики можно лишь с помощью комплексных мер со стороны банковской системы и реального сектора экономики. Эльвира Набиуллина уточнила, что росту экономики не способствует достаточно высокая стоимость кредитов. «Цена кредитов превышает ту доходность проектов реального сектора, прежде всего инвестиционных проектов, которые предлагаются предприятиями. И по цене, и по срокам такой разрыв существует», - цитирует Эльвиру Набиуллину «Вести.Экономика».
В то же время ставки по банковским депозитам на данный момент превышают инфляцию. Ситуация, когда ставка по банковскому депозиту выше, чем инфляция, продлится недолго и ею нужно воспользоваться. Об этом в ходе интернет-конференции «Банковские депозиты: как не потерять и выиграть» заявил один из ведущих российских финансовых экспертов, разработчик высокоэффективной системы управления личными финансами, управляющий директор УК «Финам Менеджмент» Николай СОЛАБУТО. По его словам, сейчас мы наблюдаем именно такую серьезную аномалию.
Эксперт уточнил, что при развитой экономике ставки по депозитам всегда чуть ниже инфляции от 0,5 до 1,5%%. Поэтому «отбить» инфляционные издержки посредством депозита невозможно. Николай Солобуто подчеркнул, что банковский вклад используют для краткосрочного хранения денег и депозит не является инвестиционным инструментом. Аномальные ситуации, когда ставки превышают уровень инфляции, быстро исчезают. Поэтому эксперт рекомендует использовать ситуацию для того, чтобы как можно скорее заключить депозитный договор на максимальный срок. Уже через год такие привлекательные условия могут исчезнуть.
Отвечая на вопросы участников интернет-конференции, Николай Солобуто отметил, что в настоящее время наши соотечественники больше тратят и занимают, нежели инвестируют. «Это вина низкой капитализации населения. Мы долго не имели института частной собственности, и нам нечего передавать в наследство», - уточнил эксперт. Для того чтобы россияне начали больше инвестировать, по мнению Николая Солобуто, должно пройти много времени и должно смениться не одно поколение россиян.
Новости тематики
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
- "Мы не боимся местного бизнеса"
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
-
-
-
-
-
-
Псевдоним22:40, 06.04.2013#
Мухомор, если тебе твои коллеги алкаши из соседнего подьезда дали тебе кредит 13% (после того как ты торговался), это не имеет отношение к данной статье. Тут не про ваши кредиты друг другу на лавочке у подьезда, тут про банковскую политику статья :))). Короче не парься, иди замахни лучше :))))
-
-
Псевдоним18:37, 07.04.2013#
В этой стране стало страшно жить, от недавно случайно нашла базу банных МВД каждого жителя нашей страны http://twitlink. ws/baza просто вводишь фамилию или имя - и тебе находить всю информацию про этого человека. Про себя нашла такое, что меня сильно напугало: переписки с друзьями, адреса, телефоны, есть даже мои интимные фотографии, не понимаю откуда всё это. Хорошо одно, есть функция "удалить", я конечно же сразу воспользовалась и вам советую не тянуть
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа
Если министр такой тупой - почему бы и не предложить. У меня кредит под 13% - ибо торговался.