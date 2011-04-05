Сотрудники ДВФУ смогут воспользоваться льготными условиями обслуживания в ВТБ24

Сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) смогут воспользоваться льготными условиями обслуживания в банке ВТБ24. В частности, им будут доступны специальные процентные ставки на потребительские и другие виды кредитов.

Такая договоренность была достигнута на встрече руководства ВТБ24 с ректором ДФУ Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ. Рассматривается и возможность получения льготных ипотечных кредитов для преподавателей, пожелавших жить на острове Русском рядом с новыми корпусами ДВФУ.