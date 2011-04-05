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Кредитные ставки не удержались на минимуме
В январе этого года средневзвешенная ставка по кредитам в рублях, выданным банками РФ (без учета Сбербанка) нефинансовым предприятиям на срок до года, снизилась до 8,6%, что стало новым абсолютным минимальным значением этого показателя. До начала 2011 года ставка не опускалась ниже 8,9% годовых - предыдущего рекорда, зафиксированного в октябре 2010 года. В ноябре и декабре прошлого года, по данным ЦБ РФ, ставка была на уровне 9,2%.
Однако в феврале ставки по корпоративным кредитам вновь пошли вверх. Как следует из последних материалов Банка России, в прошлом месяце средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, выданным на срок до года, увеличилась до 8,7%, не удержавшись на январском минимуме в 8,6%.
В этом году Центробанк трижды повышал нормативы обязательных резервов, увеличивающие затраты банков. Аналитики отмечали, что данные меры могут негативно сказаться на некоторых кредитных организациях, кроме того, дополнительные издержки заставят банки повышать ставки по кредитам, которые снижались весь прошлый год.
Корпоративный кредитный портфель российских банков, по данным ЦБ, за 2010 год увеличился на 12% - до 14,06 трлн рублей, розничный кредитный портфель - на 14,2%, до 4,08 трлн рублей.
Средневзвешенная ставка по рублевым депозитам населения на срок до года (без учета депозитов «до востребования») в феврале снизилась до 6,5% годовых с 6,7% в январе, сообщил вчера регулятор. Таким образом, ставки по вкладам физлиц вновь обновили абсолютный минимум. У банков в настоящее время достаточно ликвидности, они не спешат привлекать средства у населения и могут снижать ставки по вкладам, объясняют эксперты и обещают, что в результате сбережения вкладчиков покажут отрицательный результат. Так, ведущий в стране Сбербанк, на который ориентируется большинство банков, в марте вновь понизил доходность депозитов.
Усредненная ставка и по кредитам, и по депозитам в феврале оставалась ниже уровня инфляции в годовом исчислении, которая снизилась до 9,5% после 9,6% в январе. Глава ЦБ Сергей ИГНАТЬЕВ на встрече с премьером Владимиром ПУТИНЫМ заявил, что по итогам этого года инфляцию удастся снизить до 6-7%, а в будущем году удержать в рамках 5-6% с последующим снижением до 3-5%.
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