Ставки в рублях достигли исторического минимума

В феврале ставки по рублевой ипотеке достигли исторического минимума - 12,4%, а по валютной - опустились до рекордно низкого уровня в 10,7%, следует из анализа рынка ЦБ.

Если такая стоимость рублевых кредитов ранее была зафиксирована в I квартале 2008 года, то валютные ставки снизились до абсолютного минимума - лучшие до кризиса ставки находились на уровне 10,8-11%.

Объемы выдачи тоже растут - за два месяца с начала года банки выдали свыше 40 тыс. кредитов на 55,2 млрд рублей. Это в два с лишним раза больше, чем за тот же период 2010 года (21 200 кредитов на 24,6 млрд рублей), и втрое больше, чем в 2009-м (11 300 кредитов на 15,4 млрд).