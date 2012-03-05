КБ «Восточный» внедрил специальный кредит для пенсионеров

5 марта, ZRPRESS. Специальным льготным кредитом для работающих и неработающих пенсионеров пополнилась линейка кредитных продуктов Восточного экспресс банка. Оформить кредит «Пенсионный льготный» могут россияне в возрасте от 50 лет (для женщин) и 55 лет (для мужчин) до 76 лет (с учетом срока кредита).

Получить в кредит эта категория заемщиков может сумму от 25 тыс. до 200 тыс. рублей на срок от 3 месяцев до 5 лет. Ставка по кредиту составит от 33% до 39% годовых.

Решение по кредитной заявке, для оформления которой требуется только паспорт, банк принимает в течение 30 минут, уточнили в пресс-службе кредитной организации.

«Золотой Рог».