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Объявлена оферта на обратный выкуп акций ВТБ
5 марта, ZRPRESS. До 30 апреля ВТБ 24 должен завершить обратный выкуп "народного IPO" ВТБ, до 29 июня - рассчитаться с наследниками таких акционеров. Об этом 2 марта на пресс-конференции "Обратный выкуп акций ОАО Банк ВТБ" заявил президент-председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов, пишет корреспондент «Клерк.Ру» Сергей Васильев.
ВТБ 24 начинает обратный выкуп акций у миноритарных акционеров банка ВТБ. 2 марта в «Российской газете» опубликована соответствующая оферта ООО «ВТБ Пенсионный администратор», входящего в Группу ВТБ.
Напомним, что право на обратный выкуп имеют только те держатели бумаг ВТБ, которые приобрели их в ходе «народного» IPO в 2007 году и продолжали оставаться акционерами по состоянию на 1 февраля 2012 года (в размере остатка пакета на это число). По оценкам банка, таковых насчитывается 114 000.
Предложение обратного выкупа распространяется как на физических, так и на юридических лиц. Наследники, вступившие в права до 13 апреля, имеют равное с владельцами право на обратный выкуп акций ВТБ по цене их размещения – 13,6 копейки за акцию.
Оферта действует с 12 марта по 13 апреля. Расчеты с акционерами-участниками IPO должны быть завершены до 30 апреля, с наследниками акционеров – до 29 июня. Для акционеров-клиентов ВТБ 24 (это 95% от общего числа претендентов на обратный выкуп) брокерская и депозитарная комиссии при выкупе акций по оферте взиматься не будут. Остальным придется взять выписку со счета депо в своем депозитарии.
Если миноритарий не совершал никаких операций с акциями ВТБ в период с 24.05.2007 по 13.04.2012, то налог с продажи акций удерживаться не будет. Обратный выкуп можно будет произвести и по нотариально заверенной доверенности (она должна быть выдана на совершение конкретной операции). Все условия и типовые документы уже появились на сайте ВТБ и ВТБ 24.
Процедура возврата будет вестись через сеть офисов ВТБ 24. Заметного увеличения нагрузки в период обратного выкупа не ожидается (рост обращений планируется в среднем на 3% по России и на 5% по Москве и Подмосковью).
«Золотой Рог».
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