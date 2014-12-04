Сбербанк предлагает дальневосточникам скидку при оформлении ипотеки по программе "Приобретение готового жилья"

Все большую популярность у дальневосточников приобретает ипотечная акция*, в рамках которой процентная ставка по жилищному кредиту снижена на 0,5 п.п. Для получения скидки необходимо в период с 1 октября по 31 декабря 2014 года подать заявку на ипотечный кредит по программе «Приобретение готового жилья» и заключить кредитный договор в течение 30 календарных дней с даты одобрения кредита. Скидка к стандартной ставке будет распространяться на весь срок кредита.

«Сегодня Дальневосточный Сбербанк выдает каждый второй ипотечный кредит в регионе, – подчеркивает Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Доступные и прозрачные ипотечные программы помогают нашим клиентам эффективно и своевременно решать жилищный вопрос, что способствует сохранению населения на Дальнем Востоке».

За 10 месяцев 2014 года клиенты Дальневосточного Сбербанка уже оформили 14 тыс. ипотечных кредитов на сумму 26,8 млрд. рублей.

*Условия акции действительны в период с 01.10.2014 до 31.12.2014 (включительно) во всех кредитующих подразделениях ОАО «Сбербанк России» на территории РФ при оформлении кредита по программе «Приобретение готового жилья». Общие условия кредитования: валюта кредита – рубли РФ; погашение кредита аннуитетными (равными) платежами; процентная ставка после регистрации ипотеки – от 12,5% до 14,5% годовых по программе «Приобретение готового жилья». Размер процентной ставки зависит от размера первоначального взноса, срока и суммы кредита; минимальная сумма кредита – 45 000 рублей; максимальная сумма кредита не должна превышать меньшую из величин: 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения; 85% оценочной стоимости кредитуемого или иного оформляемого в залог помещения; минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости кредитуемого объекта; срок кредитования – от 12 до 360 месяцев (включительно). Комиссия за выдачу кредита отсутствует, обеспечение по кредиту – залог приобретаемого или иного жилого помещения. Дополнительные расходы – страхование и оценка приобретаемого объекта недвижимости. Данная акция распространяется только на приобретение готового жилья и не суммируется со скидками по другим акционным предложениям ОАО «Сбербанк России».

ZRPRESS.RU, Владивосток.