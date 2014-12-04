Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сбербанк предлагает дальневосточникам скидку при оформлении ипотеки по программе "Приобретение готового жилья"
Все большую популярность у дальневосточников приобретает ипотечная акция*, в рамках которой процентная ставка по жилищному кредиту снижена на 0,5 п.п. Для получения скидки необходимо в период с 1 октября по 31 декабря 2014 года подать заявку на ипотечный кредит по программе «Приобретение готового жилья» и заключить кредитный договор в течение 30 календарных дней с даты одобрения кредита. Скидка к стандартной ставке будет распространяться на весь срок кредита.
«Сегодня Дальневосточный Сбербанк выдает каждый второй ипотечный кредит в регионе, – подчеркивает Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Доступные и прозрачные ипотечные программы помогают нашим клиентам эффективно и своевременно решать жилищный вопрос, что способствует сохранению населения на Дальнем Востоке».
За 10 месяцев 2014 года клиенты Дальневосточного Сбербанка уже оформили 14 тыс. ипотечных кредитов на сумму 26,8 млрд. рублей.
*Условия акции действительны в период с 01.10.2014 до 31.12.2014 (включительно) во всех кредитующих подразделениях ОАО «Сбербанк России» на территории РФ при оформлении кредита по программе «Приобретение готового жилья». Общие условия кредитования: валюта кредита – рубли РФ; погашение кредита аннуитетными (равными) платежами; процентная ставка после регистрации ипотеки – от 12,5% до 14,5% годовых по программе «Приобретение готового жилья». Размер процентной ставки зависит от размера первоначального взноса, срока и суммы кредита; минимальная сумма кредита – 45 000 рублей; максимальная сумма кредита не должна превышать меньшую из величин: 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения; 85% оценочной стоимости кредитуемого или иного оформляемого в залог помещения; минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости кредитуемого объекта; срок кредитования – от 12 до 360 месяцев (включительно). Комиссия за выдачу кредита отсутствует, обеспечение по кредиту – залог приобретаемого или иного жилого помещения. Дополнительные расходы – страхование и оценка приобретаемого объекта недвижимости. Данная акция распространяется только на приобретение готового жилья и не суммируется со скидками по другим акционным предложениям ОАО «Сбербанк России».
Новости тематики
- Банк для предпринимателей
- АТБ подыскивают покупателя
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
Новости раздела
- Банк для предпринимателей
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!