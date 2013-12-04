Рост зарплат съедает инфляция

В этом году при прогнозе инфляции до 6,2% рост окладов в российских компаниях составит 7%, а в Швейцарии при инфляции до 0,2% ожидаемый рост зарплат на 1,6%. Зарплаты в российских компаниях коммерческого сектора растут значительно быстрее, чем в Европе, подсчитали исследователи немецкой консалтинговой компании Kienbaum.

Опросив за год более 1000 представителей среднего бизнеса из 24 стран, эксперты Kienbaum пришли к выводу: в отличие от России европейские зарплаты растут значительно быстрее инфляции. К примеру, в Швейцарии при инфляции 0,2% ожидаемый рост зарплат - 1,6%, а в Норвегии при прогнозе инфляции до 1,5% рост окладов - 3,1%.

В 2013 году зарплаты в российских компаниях коммерческого сектора вырастут в среднем на 7% при инфляции 6,2%, причем наибольший рост ожидается у персонала - 7,2% и членов совета директоров - 7%, тогда как у топ-менеджеров - 6,9%, а у менеджеров среднего звена - 6,8%. С подобными темпами роста вознаграждений могут сравниться только турецкие компании, где при инфляции 5,3% зарплаты вырастут на 6%.

газета "Золотой Рог", Владивосток.