www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.5 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 92.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Рост зарплат съедает инфляция

04 Декабря 2013, 14:43 | Дальний Восток

В этом году при прогнозе инфляции до 6,2% рост окладов в российских компаниях составит 7%, а в Швейцарии при инфляции до 0,2% ожидаемый рост зарплат на 1,6%. Зарплаты в российских компаниях коммерческого сектора растут значительно быстрее, чем в Европе, подсчитали исследователи немецкой консалтинговой компании Kienbaum.

Опросив за год более 1000 представителей среднего бизнеса из 24 стран, эксперты Kienbaum пришли к выводу: в отличие от России европейские зарплаты растут значительно быстрее инфляции. К примеру, в Швейцарии при инфляции 0,2% ожидаемый рост зарплат - 1,6%, а в Норвегии при прогнозе инфляции до 1,5% рост окладов - 3,1%.

В 2013 году зарплаты в российских компаниях коммерческого сектора вырастут в среднем на 7% при инфляции 6,2%, причем наибольший рост ожидается у персонала - 7,2% и членов совета директоров - 7%, тогда как у топ-менеджеров - 6,9%, а у менеджеров среднего звена - 6,8%. С подобными темпами роста вознаграждений могут сравниться только турецкие компании, где при инфляции 5,3% зарплаты вырастут на 6%.

газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: инфляция  зарплата 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru