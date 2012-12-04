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Россельхозбанк снизил ставки для малого бизнеса
04 Декабря 2012, 18:19 | Дальний Восток
На 1,5% Россельхозбанк снизил процентную ставку по кредитному продукту для малого бизнеса, теперь клиенты банка могут получить кредитные средства по ставке от 11,1% годовых на срок до 1 года.
«Персональный овердрафт» от Россельхозбанка позволяет оперативно привлекать кредитные ресурсы на финансирование текущей деятельности в сумме до 10 млн рублей.
"Золотой Рог".
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Теги: малый бизнес кредиты
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