Россельхозбанк снизил ставки для малого бизнеса

На 1,5% Россельхозбанк снизил процентную ставку по кредитному продукту для малого бизнеса, теперь клиенты банка могут получить кредитные средства по ставке от 11,1% годовых на срок до 1 года.

«Персональный овердрафт» от Россельхозбанка позволяет оперативно привлекать кредитные ресурсы на финансирование текущей деятельности в сумме до 10 млн рублей.

"Золотой Рог".