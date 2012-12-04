Потребительские кредиты Банка Интеза стали дешевле

Банк Интеза снижает процентые ставки по нецелевым беззалоговым кредитам для физических лиц. Процентные ставки снижены в среднем на 0,9-2,4% годовых в зависимости от срока и других условий кредитования.

Банк Интеза выдает потребительские кредиты в рублях на сумму от 35 тыс. до 3 млн рублей на срок от 6 месяцев до 5 лет. Минимальная процентная ставка предусмотрена для «повторных» клиентов и сотрудников организаций, которые участвуют в программе «Банк на работе», и составляет 16,5% годовых (по кредитам на срок от 6 месяцев до года). Минимальная процентная ставка по потребительским кредитам для новых клиентов составляет 21,5% годовых (по кредитам от 6 месяцев до года).

«Золотой Рог».