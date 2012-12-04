Сбербанк ждет 200-тысячного клиента в Интернете

С 1 декабря 2012 года процентная ставка по депозитам, открытым через интернет или устройства самообслуживания Дальневосточного Сбербанка стала на 1% выше базовой ставки по банку, предоставляемой при оформлении договора в офисе.

Так банк поощряет использование своими клиентами новых возможностей систем удаленного доступа. Кроме того, в нынешнем декабре пройдет акция «Стань 200-тысячным клиентом «Сбербанк ОнЛ@йн» и получи подарок».

Как рассказала «ЗР» начальник отдела удаленных каналов обслуживания Дальневосточного банка Сбербанка России Наталья ПАНТЕЛЕЕВА, в 2012 году система «Сбербанк ОнЛ@йн» стала лидером роста среди других услуг удаленного доступа Дальневосточного банка: с начала года число ее пользователей увеличилось на 110 тыс. человек, достигнув к концу ноября 195 тыс. При этом количество проходящих через интернет-банкинг операций выросло в разы: доля «Сбербанк онлайн» в общем объеме платежей, проходящих через устройства самообслуживания, в 2011 году составляла 0,5%, а к декабрю нынешнего года достигла 7%.

Высокими темпами развивается и сервис «Мобильный банк», позволяющий осуществлять ряд банковских операций с помощью гаджета. На конец ноября около 1 млн 600 тыс. клиентов – примерно 60% держателей карт Дальневосточного Сбербанка - пользовались услугой «Мобильный банк». Из них почти 390 тыс. человек совершают с помощью своего телефона финансовые операции. Доля «Мобильного банка» в общем объеме платежей через удаленные каналы обслуживания выросла с 2% в 2011 году до 4% в 2012 году.

Александр НИКОЛАЕВ, "Золотой Рог".