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Кредит "Бизнес-Рента" Сбербанка - для арендодателей коммерческой недвижимости
Удобную кредитную программу «Бизнес-Рента» для развития малого и среднего бизнеса предлагает Сбербанк России. Предложение разработано специально для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих сдачу коммерческой недвижимости в аренду.
У данного кредитного продукта есть целый ряд преимуществ. Прежде всего - кредит нецелевой, что позволяет использовать заемные средства на любые цели, включая погашение кредитов в других банках. Во-вторых, длительный срок кредитования - до 120 месяцев (10 лет). В-третьих, индивидуальный график погашения основного долга, включая возможность гашения в конце срока кредитования единовременным платежом до 25% основного долга, а также предоставление отсрочки погашения основного долга до 6 месяцев*.
Возможностями кредита «Бизнес-Рента» уже воспользовались многие компании Приморья. Так, благодаря финансовой поддержке Сбербанка после реконструкции открыл свои двери хорошо знакомый всем горожанам торгово-развлекательный центр «Малый ГУМ» на Светланской, 45. Заемные средства помогли отреставрировать фасад здания, установить панорамные лифты, добавить еще один этаж, перестроить интерьер - в общем, сделать торговый центр одним из самых современных во Владивостоке.
- Мы очень довольны сотрудничеством со Сбербанком, ведь в нем работают настоящие профессионалы, - рассказывает финансовый директор ОАО «Владивостокский ГУМ» Оксана МАЛИК. - Финансирование ведущего банка страны позволило нам реализовать все задумки, создать гармоничное торгово-развлекательное пространство, в которое хочется приходить вновь и вновь.
Подробную информацию о кредите можно получить на сайте Сбербанка России www.sberbank.ru, а также в офисах банка или по телефону:
г. Владивосток, Океанский проспект, 110а, тел. (423) 232-19-56;
г. Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, 52в, тел. (423) 233-65-01;
г. Владивосток, Океанский проспект, 18, тел. (423) 240-61-31;
г. Артем, ул. Фрунзе, 49, тел. (42337) 38-700;
г. Уссурийск, ул. Ленина, 56, тел. (4234) 32-19-56;
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 61, тел. (42356) 2-86-27;
г. Спасск-Дальний, ул. Ленина, 42, тел. (42352) 2-30-63;
г. Большой Камень, ул. В. Маслакова,10, тел. (42335) 5-11-26.
*Кредит «Бизнес-Рента» предоставляется индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям, резидентам РФ, с годовой выручкой не более 400 млн рублей, основным видом деятельности которых является оказание услуг по сдаче в аренду объектов (площадей) коммерческой недвижимости. Срок ведения хозяйственной деятельности заемщика должен составлять не менее 6 месяцев. Обеспечением по кредиту выступает находящийся в собственности объект недвижимости либо поручительство собственников бизнеса. Кредит предоставляется на любые цели. Минимальная сумма кредита - от 150 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита не должна превышать 70% стоимости коммерческой недвижимости (с учетом стоимости земельного участка, на котором она расположена). Кредит выдается на срок от 1 до 120 месяцев и выдается в рублях, долларах США и Евро. Процентная ставка составляет от 15 до 18% годовых (в зависимости от срока кредитования и финансового состояния заемщика). Комиссия за оформление кредита не превышает 2% от суммы кредита. Предоставление кредита возможно как в виде единовременной ссуды, так и в виде кредитной линии. Отсрочка в погашении основного долга составляет не более 6 месяцев. Индивидуальный график погашения кредита предусматривает возможность погашения в конце срока кредитования единовременным платежом до 25% основного долга
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012. Реклама.
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