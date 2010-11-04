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Банкиры просят ЦБ изменить подход к заемщикам

04 Ноября 2010, 06:37 | Дальний Восток

Ассоциация региональных банков «Россия» подготовила предложения по изменению норм создания резервов. Банкиры предлагают оценивать качество заемщиков не за полгода, а за более длительный период - это может сократить резервы под кредиты убыточным компаниям. Зато общий объем резервов в спокойное время предлагается увеличить на случай кризиса.

Ассоциация «Россия» предлагает внести изменения в положение ЦБ №254-П. Банкиры предлагают более либерально оценивать заемщиков, которые пока не вышли на постоянную прибыль, но в целом являются качественными. Сейчас деятельность заемщика оценивается на промежутке в два квартала, в «России» же считают, что этот период надо увеличить. «Прошедший кризис показал, что на основании нескольких кварталов невозможно оценить состояние заемщика, особенно в период системного падения экономики», - говорит президент Первого республиканского банка Людмила ЛЕБЕДЕВА. По ее словам, сейчас многие качественные заемщики еще убыточны. «В кризис у некоторых компаний выручка падала в несколько раз. Несмотря на развитие бизнеса и рост оборотов, быстро восстановить прибыльность могут не все», - отмечает Лебедева.

Главный бухгалтер банка «Нордеа» Татьяна ШАРОВА говорит, что и сейчас кредитная организация может подготовить для ЦБ мотивированное суждение по поводу уменьшения резервов по качественным заемщикам, но регулятор не всегда прислушивается к этому. «Более длительный срок оценки заемщика позволит отойти от формальных критериев», - добавляет Шарова. По ее мнению, в случае введения новых правил, на рынке можно ожидать сокращения резервов по качественным заемщикам.

Среднесрочная перспектива, если она составит стандартные два-три года, не сможет показать актуальную картину по качеству заемщиков, полагает директор ЦЭИ МФПА Сергей МОИСЕЕВ. «Два квартала - вполне адекватный срок. Но оценивать лучше не прибыльность компании, а долговую нагрузку, платежную дисциплину и обороты», - говорит Моисеев.

Некоторые банкиры выражают сомнение в своевременности мер, предложенных ассоциацией «Россия». Еще рано говорить о конце кризиса, уверен начальник управления стратегического планирования и бюджетирования Мастер-банка Михаил СМИРНОВ. «Сейчас положение №254-П отражает реальную ситуацию. Новые поправки позволят банкам сэкономить на резервах, но эффект вряд ли будет положительным», - считает г-н Смирнов.

Одновременно с послаблением по ссудам убыточным заемщикам банкам предлагается копить резервы в спокойный период. Ассоциация предлагает во время кредитного бума накоплять резервы, а в кризис покрыть ими просроченные ссуды. Если прибыль позволяет, в спокойные периоды необходимо формировать дополнительные резервы, считает Людмила Лебедева, в период же активного наращивания кредитования избыточные резервы могут негативно повлиять на капитал и прибыльность банка.

Вполне вероятно, что предложение по накоплению резервов найдет отклик у регулятора. Так, директор управления стратегии Сбербанка Дмитрий ТАРАСОВ заявил РИА «Новости», что ЦБ в 2011 г. может повысить нормативы обязательных резервов. По словам Тарасова, Банк России может пойти на это при борьбе с денежным предложением и угрозой инфляции.

Автор: RBC daily
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